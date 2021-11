Actorul Marius Manole returnează decoraţia primită de la Klaus Iohannis: „PSD intră în Guvern pe uşa din faţă, pe covorul roşu”. Reacţia unui membru CNA

UPDATE- Valentin Jucan, membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), a reacţionat după anunţul lui Marius Manole şi a transmis că decizia actorului este „un gest de mârlănie”.

„Ordinul primit de actorul Marius Manole nu este un premiu dat de preşedintele Klaus Iohannis în nume propriu, sau luat de acasă, de pe raft şi dat lui Manole, ca suvenir, ca să fie dat înapoi. Toate ordinele şi decoraţiile acordate de către Administraţia prezidenţială, înmânate, firesc, de către preşedintele în funcţie, au la bază criterii şi valori bine definite şi argumentate. Pentru aceste înalte distincţii există şi un departament special în cadrul Administraţiei prezidenţiale numit Cancelaria Ordinelor. Şi nu degeaba. Aşadar, atunci când o persoană ori instituţie primeşte un astfel de “titlu” primeşte, de fapt, recunoştinţa statului român, a României, în sine, totul fiind gândit în această notă. Evident, există un semnatar al acestor distincţii, acela fiind Preşedintele. Poţi să nu fii de acord cu anumite poziţionări prezidenţiale, dar să dai înapoi un astfel de titlu nu reprezintă o palmă dată Preşedintelui ci este o desconsiderare grosolană a României, în numele căreia sunt emise şi acordate aceste distincţii. O mîrlănie”, a scris Jucan duminică, pe Facebook. ***

Marius Manole a decis să înapoieze decoraţia Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, cu care a fost decorat în 2016 la Palatul Cotroceni. Actorul a spus că l-a susţinut pe Klaus Iohannis şi l-a votat pentru şefia statului, crezând că este „un preşedinte care ţine cu ţara”, dar s-a înşelat.

„L-am votat pe preşedinte şi ţin minte noaptea în care a fost ales. Ce mare bucurie era pe străzi că în sfârşit PSD-ul nu mai putea face rău acestei tări. Urma să avem un preşedinte care ţine cu ţara. Ghinion. Nu l-am avut. Am stat în Piaţa Victoriei în frig, în ploaie pentru a apara justiţia şi democraţia.

Cand a plecat Dragnea iarăşi am crezut ca am invins. Ghinion, propriul nostru preşedinte urma să ne facă cel mai mare rau. Omul în care am crezut, pentru care am luptat. Acum PSD intră în Guvern pe uşa din faţă, pe covorul roşu. De asemenea, VREA SA PREIA ŞI SEFIA COMISIEI JURIDICE DIN CAMERA DEPUTATILOR, cu alte cuvinte să refacă comisia Nicolicea& Iordache, de aceasta data chiar cu PNL. Totul sub oblăduirea preşedintelui Iohannis”, a scris Marius Manole, duminică, pe Facebook.