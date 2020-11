Marcel Ciolacu: Avem cel mai corupt şi incompetent guvern postdecembrist. Nu cred că suntem blestemaţi să mai stăm pentru ani cu un asemenea guvern

„Înţelegem necesitatea unor restricţii. Domnul Alexandru Rafila ne anunţă de trei luni de zile că trebuie să luăm restricţiile, mai ales în ceea ce priveşte transportul în comun. Nu putem decât să ne bucurăm că Gucernul ia decizia privind calendarul decalat. Nu înţelegem întârzierea. Menţin părerea că e cel mai incompetent şi corupt Guvern postdecembrist. Nu are coerenţă în decizii. Le ia doar pentru interese politice. Ştiu că nu pot continua în următorii patru ani cu guvernul compus din Orban, Cîţu, Turcan. Nu cred că suntem bletemaţi să mai stăm patru ani cu un asemenea guvern”, a declarat Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, la lansarea candidaturilor social-democraţilor din Buzău.

De asemenea, liderul PSD a subliniat faptul că social-democraţii vin cu o echipă integră, fiind selectaţi candidaţi fără nicio problemă penală. „PSD vrea să protejeze românii şi să stopeze pandemia. Sub nicio formă nu vor fi decizii politice în interiorul PSD în funcţie de interesele partidului. O să fim pe agenda românilor. Venim cu o echipă integră. Am luat decizia ca niciun corput să nu candideze pentru demnitatea de parlamentar. Am deschis partidul către specialişti confirmaţi pe plan naţional şi internaţional. Avem specialişti în domeniul sanitar, economic şi în educaţie. Actualul guvern e depăşit. Uitaţi-vă cum ţin alegerile. Românii vor arăta PNL o lecţie pe 6 decembrie. E evident în ce parte ne îndreptăm, cu România ne îndreptăm într-o direcţie total greşită”, a completat Ciolacu.