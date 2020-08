Marcel Ciolacu, despre moţiunea de cenzură: Există şi varianta de a merge la vot cât mai repede

”Conform Constituţiei, avem 5 zile pentru a se citi moţiunea, lucru pe care o să îl facem joi, respectiv mâine, iar după trei zile Biroul Permanent reunit va stabili ziua votului. Am văzut că este o nouă temă, dacă va ataca Guvernul ca şi conflict între instituţii, să vedem dacă face Guvernul acest lucru şi, în funcţie de acest lucru, să stabilim şi data votului. Se poate discuta moţiunea, dar în comparaţie cu preşedintele României şi primul ministru, eu respect deciziile CCR. Este o putere în stat şi astfel de decizii nu se comentează, se pun în aplicare. Am discutat cu colegii mei şi a rămas că vineri ne vom întruni din nou şi vom decide politic cum este cel mai bine. Există şi această variantă, există şi varianta de a merge la vot cât mai repede”, a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3, miercuri seara.

Ciolacu a spus că ”acest Guvern trebuie să plece” şi că nu are credibilitate.

”Din punctul nostru de vedere, acest guvern trebuie să plece cât mai repede, mai ales după decizia Curţii de Conturi. Guvernul nu mai are credibilitate şi demonstrează pe zi ce trece că nu mai are capacitatea măcar să redeschidă şcolile. Am văzut nişte norme, mai puţin guvernul şi primul ministru”, a precizat Ciolacu.

Liderul social-democrat a arătat că moţiunea este semnată de 205 parlamentari.

”Moţiunea e depusă doar de PSD şi parlamentarii afiliaţi PSD, de exemplu PPUSL şi ALDE, sunt 205 voturi şi avem discuţii cu toate formaţiunile politice. Am văzut că Pro România, prin vocea preşedintelui Victor Ponta, a anunţat că va vota moţiunea. Categoric va trece moţiunea. Şi în acel moment, constituţional, când un guvern primeşte votul pe moţiune, în momentul acela, guvernul trebuie să plece. În momentul acela tot jocul constituţional revine preşedintelui României. Acum depinde de preşedinte cât vrea să prelungească o criză politică sau nu. Ultima oară, după ce a fugit Cîţu, acest Parlament hulit de pesedişti au pus un guvern în 3 zile”, a mai declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a exclus ca PSD să mai voteze un guvern liberal.

De asemenea, el a exclus şi suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis, ca decizie politică.