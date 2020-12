Marcel Ciolacu: Corect e ca Iohannis să accepte un guvern minoritar în jurul lui Rafila sau un guvern de uniune naţională. Cîţu e groparul economiei româneşti

„Luni mergem la Cotroceni cu Alexandru Rafila ca propunere a PSD pentru funcia de prim-ministru. După ce am văzut imagini cu biroul primlui-ministru în care se fuma şi bea, acum Orban ne-a povestit că în biroul de la Cotroceni se stabilea prrimul-ministru pe bileţele într-un mod superficial. Venim cu o propunere decentă, valoroasă, recunoscută pe plan naţional şi internaţional. Am văzut şi propunerea PNL şi agreată de Iohannis, în persoana lui Cîţu, groparul economiei româneşti. A fost obedient preşedintelui. E cazul ca preşedintele să recunoască că a pierdut alegerile. E cazul să recunoască ca PNL şi USR să recunoască că au pierdut alegerile. Cel mai corect din partea preşedintelui e fie să accepte un guvern minoritar în jurul lui Rafila, ori un guvern de uniune naţională unde propunerea să fie din partea partidului câştigător, cu Rafila premier”, a declarat Marcel Ciolacu

„Nu am avut nicio întâlnire cu cineva din AUR”, a completat Ciolacu. Liderul PSD a precizat că în toate partidele sunt oameni responsabili. „Nu am discutat, nu am negociat”, a punctat Ciolacu, referindu-se la discuţiile cu Kelemen Hunor sau Dan Barna.

„