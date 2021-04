Marcel Ciolacu anunţă condiţiile în care PSD ar vota o nouă moţiune împotriva Coaliţiei

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni la TVR 1 că formaţiunea să va depune moţiune de cenzură până la sfârşitul sesiunii parlamentare şi că ar vota şi o moţiune depusă eventual de USR PLUS.

„Nu am retractat că depunem moţiune de cenzură. Foştii preşedinţi PSD au plătit notă de plata pentru că agenda PSD era făcută de cineva din exteriorul partidului. Eu am promis că deciziile nu se vor mai lua niciodată în exteriorul partidului. Eu am acest instrument (moţiunea de cenzură) o singură dată pe sesiune, eu nu pot să risc să-l folosesc acum când exisă încă probabilitatea că USR PLUS să iasă de la guvernare. Să depună domnul Barna moţiune de cenzură, îi anunţ că o votez”, a spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a spus că în acest moment nu este pe agenda românilor schimbarea Guvernului, dar că alegerile anticipate şi „revenirea la vot” ar fi pe placul votanţilor.

„Toată lumea e îngrijorată. Toată umea vrea să plece acest guvern. Dacă mă refer la partea tehnică - eu azi anunţ o moţiue de cenzură. Poate mâine domnul Barna anunţă că ies din coaliţie. Eu am un singur glonţ, un singur instrument pe sesiune. Această moţiune de cenzură pe care aş depune-o mâine nu se mai discută, pentru că nu mai are temei. Nu mizez pe nimic, eu mă uit la circul lor. Care este rostul, să depunem moţiune de cenzură de dragul de a o depune sau o depunem să aibă eficienţă. Eu nu pot să risc să depun moţiune de cenzură acum, când există probabilitatea că USR PLUS să iasă de la guvernare”, adaugă liderul PSD.