Ludovic Orban: „Moţiunea de cenzură nu va avea voturi din partea parlamentarilor coaliţiei”

„Exclus. Oricine îmi cunoaşte cariera ştie foarte clar că eu niciodată nu am făcut nicio înţelegere cu PSD şi nu voi face atât timp cât voi fi în viaţa publică. (...) E exclus. Asta este o bazaconie. De altfel, noi am şi luat o decizie la nivelul coaliţiei. Moţiunea nu va avea niciun vot din partea parlamentarilor coaliţiei", a afirmat Orban, într-o declaraţie de presă la Clubul Diplomatic.

Ludovic Orban a mai adăugat că a considerat întotdeauna PSD ca fiind „urmaşul Partidului Comunist” şi un partid „nociv” pentru România.



„Am considerat întotdeauna PSD şi, de fapt, nu numai PSD, FSN, FDSN, PDSR, cum s-au numit, avatarurile Partidului Comunist le-am considerat nocive pentru România şi am luptat întotdeauna împotriva proiectului de înapoiere, de sărăcie şi de subdezvoltare pe care l-a susţinut întotdeauna indiferent cum s-a numit urmaşul Partidului Comunist”, a spus preşedintele PNL.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, luni, că social-democraţii au finalizat textul moţiunii de cenzură şi o vor depune săptămâna viitoare. Ciolacu a subliniat că PSD va începe negocierile cu toţi parlamentarii dispuşi să voteze moţiunea, de la toate partidele politice.

Moţiunea de cenzură pe care PSD o va depune este intitulată „România eşuată. Recordul fantastic al Guvernului Cîţu” şi, aşa cum a afirmat Marcel Ciolacu, urmăreşte să răspundă la următoarele întrebări: Trăiesc românii mai bine că în urmă cu un an şi jumătate? Îşi permit românii mai multe lucruri decât în urmă cu un an şi jumătate? Este mai puţină sărăcie în ţară decât în urmă cu un an şi jumătate? Este România mai respectată în UE sau în lume?