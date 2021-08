Ludovic Orban anunţă că anul acesta va fi reglementat legislativ un nou plan de investiţii după modelul PNDL

"Am discutat, s-a discutat şi în coaliţie, trebuie menţionat, nu ştiu dacă premierul v-a povestit, am discutat şi în coaliţie programul PNDL 3 în linii mari, cam ce am discutat şi la Biroul Executiv, adică lansarea unui nou plan de investiţii de o valoare aproximativă de 50 de miliarde într-un plan multianual, cu emiterea actului normativ, a Ordonanţei, în cursul acestui an, urmând să înceapă procedurile de selecţie pe baza criteriilor şi procedurilor care urmează să fie stabilite prin normele metodologice”, a declarat Ludovic Orban, marţi seară.





Anterior, surse politice declarau, pentru News.ro, că premierul Florin Cîţu şi liderul liberal Ludovic Orban s-au înţeles, în şedinţa de marţi a conducerii PNL, ca Executivul să demareze programul PNDL 3 începând cu anul viitor.

Decizia vine în contextul Congresului PNL programat pe 25 Septembrie. Sute de primari liberali au cerut finanţare pentru diverse proiecte de dezvoltare locală, susţineau sursele citate.

Ludovic Orban declarat, joi, că este necesar ca încă de pe acum să înceapă pregătirea PNDL 3, astfel încât de anul viitor să intre efectiv în funcţiune. Preşedintele PNL afirma că pentru acest program trebuie prevăzute cel puţin 40 de miliarde de lei, sumă care să ajute la dezvoltarea infrastructurilor rutiere, de gaz, de apă şi canal.

În 4 iulie, Ludovic Orban afirma că PNDL 3 este o necesitate, dar să fie un program adevărat cu o sumă care să permită realizarea unor obiective de investiţii.

În 29 iunie, premierul Florin Cîţu anunţa că nu se mai face PNDL, întrucât, ărin Compania Naţională de Investiţii, avem proiecte de 7 miliarde lei.