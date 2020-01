Liviu Pop:  Să n-aveţi impresia că toţi miniştrii din Guvernul PNL sunt slabi. Sunt miniştri care-şi fac treaba, sunt miniştri care nu au ce să caute acolo

„În trei luni de guvernare, au arătat cât de incompetenţi sunt şi cât de aiuristic guvernează în România. Am văzut nenumărate bâlbe ale membrilor Cabinetului, declaraţii contradictorii, declaraţii care au avut un impact inclusiv pe zona economică, inclusiv pe cursul leu-euro, am văzut împrumuturile pe care numai săptămâna trecută Guvernul PNL le-a făcut, ne-am împrumutat de 14 ori mai scump ca Bulgaria, efecte care se vor resimţi în buzunarul fiecărui român pe parcursul acestui an şi nu numai”, a declarat Liviu Pop.El este de părere că moţiunea de cenzură va trece.„Din punctul meu de vedere, trece greu, dar trece”, a afirmat el.Liviu Pop a spus că, dacă moţiunea de cenzură trece, PSD este pregătit să participe la guvernare, dar cu un premier din afara partidului.El consideră că varianta unui Guvern de uniune naţională este valabilă: „Este un scenariu valabil, plecând de la ceea ce se întâmplă în Parlamentul României şi în sensul în care anul acesta având două alegeri importante, poate fi considerată o perioadă de tranziţie (...). Asta este o negociere şi o discuţie pe care trebuie s-o aibă preşedinţii partidelor cu preşedintele statului, evident, preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului. Să n-aveţi impresia că toţi miniştrii din Guvernul PNL sunt slabi. Sunt miniştri care-şi fac treaba, sunt miniştri care nu au ce să caute acolo (...). Vedem din perspectiva aceasta un Guvern PNL care are câţiva miniştri care pot să facă parte şi dintr-un viitor posibil Guvern de uniune naţională: ministrul de Externe, ministrul Apărării”.