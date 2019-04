Liviu Avram, despre cadoul otrăvit al lui Liviu Dragnea pentru Rovana Plumb: loc sigur la Bruxelles, nesiguranţă privind dosarul Belina

Liviu Avram explică deşi Rovana Plumb ar urma să capete imunitate europalamentară, aceasta nu-i ar ajuta la nimic, dând exemplul lui Dan Nica. Autorităţile europene nu oferă vreo protecţie atâta timp cât faptele s-au petrecut înaintea mandatului european.

„Sărmana Rovana

(a primit de la Liviu Dragnea un cadou cum numai Liviu Dragnea poate oferi)



Carevasăszică, Liviu Dragnea a pus-o pe Rovana Plumb pe prima poziţie a listei PSD pentru Parlamentul European. Ceea ce înseamnă că, matematic, nu are cum să rateze mandatul.



Din momentul în care devine eurodeputat, Rovana Plumb va pierde însă calitatea de deputat în Parlamentul României. Odată cu asta, va pierde şi scutul pe care i l-au asigurat colegii ei acum un an şi jumătate, când au respins solicitarea DNA de începere a urmăririi penale împotriva sa în dosarul Belina.



Rovana va căpăta, ce-i drept, imunitatea europarlamentară, însă asta nu foloseşte la nimic, căci avem precedentul Dan Nica. Procurorii au vrut să-l inculpe în dosarul Microsoft când acesta era europarlamentar, au cerut ridicarea iminutăţii de la PE, însă instituţia europeană a răspuns că nu are ce imunitate să ridice: câtă vreme faptele s-au petrecut înainte de intrarea sa în mandatul european, trebuie să se aplice legislaţia naţională a imunităţilor.



Prin urmare, procurorii au cerut ridicarea imunităţii lui Nica de la Klaus Iohannis, care a şi aprobat-o. Dan Nica a scăpat ulterior de probleme, însă dosarul a fost clasat pentru că a intervenit prescripţia faptelor, şi nicidecum pentru că domnul Nica s-a dovedit a fi un om cinstit. Prin urmare, acum Dan Nica poate fi găsit din nou pe poziţie eligibilă pe lista PSD pentru europarlamentare.



Parlamentul a protejat-o pe Rovana Plumb când dosarul Belina era abia la început. Dacă pe parcursul cercetărilor procurorii au găsit elemente noi în care să fie implicată Rovana, ei pot cere din nou ridicarea imunităţii – însă de data asta de la Klaus Iohannis, nu de la Camera Deputaţilor.



Prin urmare, ca să-şi securizeze soarta penală, Rovana Plumb are două opţiuni: ori renunţă la mandatul de europarlamentar, ori se roagă ca procurorii să nu fi găsit elemente noi care s-o inculpe. Frumos cadou, nu?”, a scris Liviu Avram pe Facebook

Magistraţii Curţii de Apel au decis joi că se poate începe judecarea „Dosarului Belina“, probele fiind corect administrate. Pe scurt, e vorba despre modul în care s-au transferat Insula Belina şi Braţul Pavel de la Apele Române la Consiliul Judeţean Teleorman şi cum au fost concesionate apoi către societatea Tel Drum. În acest dosar, fostul vicepremier Sevil Shhaideh e acuzat de procurorii DNA de abuz în serviciu. Tot în acest dosar, Parlamentul s-a opus în toamna lui 2017, când ancheta era abia la început, ridicării imunităţii pentru începerea urmăririi penale a Rovanei Plumb, acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, din poziţia de ministru al Mediului.



Situaţia Rovanei Plumb s-ar putea schimba odată cu plecarea în legislativul de Bruxelles. În Parlamentul European, actualul ministru al Fondurilor Europene se bucură de imunitate, dar doar pentru faptele pe care le face în timp ce este europarlamentar.

Postarea lui Liviu Avram:

