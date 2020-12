LIVETEXT. Ziua decisivă pentru coaliţia dreptei. Învestirea guvernului Cîţu începe cu audierea miniştrilor între 11.00 şi 14:30. Programul complet VIDEO

UPDATE Cristian Ghinea a primit un aviz pozitiv din partea comisiilor în cadrul audierilor pentru portofoliul de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Acesta a primit 16 voturi „pentru” şi 5 „împotrivă”.

UPDATE Stelian Ion, propunerea pentru Justiţie: DNA trebuie întărit ca să repornească motoarele pentru a lupta cu marea corupţie, nu cu faptele mărunte.

„Justiţia trebuie să fie în slujba cetăţeanului, nu invers. obiectivele pe termen scurt: întărirea luptei împotriva corupţiei. E nevoie de o nouă strategie naţională. Strategia de acum e depăşită. DNA nu trebuie desfiinţat, ci întărit logistic, al resurselor umane, întărit să repornească motoarele ca să se lupte cu marea corupţie, nu cu faptele mărunte”, a declarat Stelian Ion la audieri.

UPDATE Preşedintele PNL, Ludovic Orban, susţine, referitor la audierea miniştrilor propuşi de către comisiile de specialitate, că programarea a fost făcută „astfel încât să nu existe suprapuneri, să existe un timp suficient pentru audieri”, nefiind limitată durata audierilor. „Surata stabilită la audierea Guvernului Grindeanu a fost de 30 de minute în comisie şi multor parlamentari ai opoziţiei nu li s-a permis să pună întrebări. Nu se va întâmpla aşa ceva, evident", afirmă Orban.

BPR-urile au stabilit miercuri dimineaţă calendarul învestirii guvernului: audierile miniştrilor între 11:00 şi 14:30. La ora 15:00 – plen reunit pentru votul de învestitură

Tot miercuri, premierul desemnat, Florin Cîţu, a depus la Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului programul de guvernare şi lista miniştrilor cabinetului.

Guvernul, în care PNL are 9 ministere, USR PLUS are 6, iar UDMR 3, are următoarea componenţă:

PNL



Ministerul Finanţelor – Alexandru Nazare

Ministerul Afacerilor Interne – Lucian Bode

Ministerul Educaţiei – Sorin Cîmpeanu

Ministerul Energiei – Virgil Popescu

Ministerul Agriculturii – Adrian Oros

Ministerul Muncii – Raluca Turcan

Ministerul Afacerilor Externe – Bogdan Aurescu

Ministerul Apărării – Nicolae Ciucă

Ministerul Culturii – Bogdan Gheorghiu



USR PLUS

Ministerul Sănătăţii - Vlad Voiculescu

Ministerul Transporturilor - Cătălin Drulă

Ministerul Fondurilor Europene - Cristian Ghinea

Ministerul Justiţiei - Stelian Ion

Ministerul Economiei - Claudiu Năsui

UDMR

Ministerul Dezvoltării - Cseke Attila

Ministerul Mediului - Tanczos Barna

Ministerul Tineretului şi Sportului - Eduard Novak.