Liderul PNL Călăraşi trece în echipa Cîţu: Promisiunile pe care ni le-am luat pot fi onorate cu sprijinul premierului

„Obiectivele mele, obiectivele colegilor mei liberali, promisiunile pe care ni le-am luat în faţa călărăşenilor pot fi onorate cu sprijinul premierului Florin Cîţu şi parteneriatului Preşedinte – Guvern – majoritate parlamentară formată în jurul PNL. Îl susţin, aşadar, pe Florin Cîţu pentru funcţia de preşedinte al PNL, susţin proiectul său de modernizare şi reformare ale partidului, proiect care vizează, de fapt, modernizarea României. Sunt sigur că peste 3 ani ne vom prezenta în faţa călărăşenilor cu fruntea sus şi cu noi proiecte pentru viitor”, a transmis Ciprian Pandea pe Facebook.

El a mai explicat că obiectivele filialei sale şi ale colegilor săi sunt dezvoltarea comunităţilor locale şi câştigarea alegerilor în 2024.

„Am ales să fac politică având un singur gând - acela de a pune umărul la dezvoltarea judeţului nostru. Am candidat la funcţia onorantă de Senator al României şi am obţinut mandatul din partea dumneavoastră cu acelaşi gând, dezvoltarea Călăraşiului. Am obţinut, cu sprijinul primarilor liberali, funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene PNL Călăraşi având acelaşi obiectiv central, dezvoltarea comunităţilor locale, dar şi câştigarea alegerilor în 2024”, a mai explicat el.