Lider PNL, despre bugetul pe 2022: „Ca să dai mai mult, trebuie să investeşti. Să nu revenim la formula pentru dezastru a PSD în 2017-2019, să dai din ce nu ai”

Liderul PNL a explicat că diferenţa până la 7% din PIB pentru investiţii, faţă de cât au alocat social-democraţii, este de 3,4 miliarde de lei.

„De ce 7 şi nu 6,7%? Aud zilele acestea poziţionări care lasă de înţeles că 6,7 sau 7% buget pentru investiţii e tot pe acolo, deci de ce insistă PNL aşa tare pe cifra asta care, în fond, nu se schimbă prea mult, conform bugetului adoptat ieri de Guvern.

Poate părea o diferenţă insignifiantă, dar în sume reale, diferenţa este undeva la aproximativ 3,4 miliarde lei (6,71% din PIB înseamnă la acest moment 88,8 miliarde lei). Acesta este un aspect, iar al doilea şi cel mai important este faptul că acest buget alocat investiţiilor SCADE. Or toată filosofia programului nostru de guvernare se bazează pe investiţii mari, care să susţină creşterile din sectorul social. Dacă nu ai investiţii, nu ai creştere economică şi nu vei avea cum să plăteşti pensii, salarii mai mari, alocaţii mai mari în viitor. Sistemul nu are cum să fie sustenabil”, a scris liberalul, marţi, pe Facebook.

Gheorghe Pecingina a mai precizat, aşa cum a argumentat şi Florin Cîţu, preşedintele PNL, faptul că procentul de 7% din PIB pentru investiţii, adică pragul pe care şi-l doreau liberalii, este legat de pachetul social pe care l-a propus PSD.

„Pensiile şi alocaţiile creşteau şi în programul propus de PNL, dar PSD a cerut mai mult, iar ca să dai mai mult, trebuie să investeşti mai mult. Şi cred că aici lucrurile vorbesc de la sine, nu mai trebuie să adăugăm noi, de la PNL, ceva. În ultimii doi ani, deşi am eliminat taxe şi supraimpozitări, am investit mult şi am reuşit să avem venituri mai mari la buget şi o creştere economică reală. De aici banii care permit astăzi majorările de venituri pentru români. Dar, ca să le susţinem şi mâine, este obligatoriu să continuăm cu politicile economice liberale. Nu avem voie să revenim la formula clasică pentru dezastru pe care a avut-o PSD în 2017-2019, să dai din ce nu ai”, a mai scris liberalul.