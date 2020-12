Liberalii vor valida, miercuri, 3-4 propuneri de premier pe care le vor prezenta la Cotroceni. Rareş Bogdan: Noi facem propunerile şi domnia sa va alege

„Mâine discutăm şi vom valida, probabil seara, la 19.00 sau 20.00 o sa avem BPN , după ce, la prânz vom sta de vorbă pe propuneri”, a declarat, marţi seară, Rareş Bogdan, întrebat despre propunerile de premier.

Bogdan a explicat că vor fi ”3-4 propuneri”, Nicolae Ciucă fiind una dintre acestea.

„Noi facem propunerile şi domnia sa va alege (preşedintele Klaus Iohannis – n.r.) pentru că va trebui să fie într-un parteneriat cu domnia sa şi într-un parteneriat asumat cu PNL şi într-o colaborare permanentă cu USR PLUS şi UDMR. Nu pot să vă spun nume pentru că nu e corect. Pe domnul Ciucă vi l-am spus pentru că este, practic, premierul în exerciţiu”, a mai afirmat Bogdan.

Întrebat în continuare de jurnalişti dacă toate propunerile vor fi din rândul membrilor PNL, Bogdan a afirmat: „Toate numele sunt membri PNL, au fost membri PNL, vor fi membri PNL”.

Chestionat despre o eventuală propunere a lui Eduard Hellvig, Rareş Bogdan a afirmat că acesta ”a reformat un serviciu, e un om cu un rol cheie” şi ”are un mandat extrem de performant”.

„Cred că are o treabă foarte bună şi este foarte bun, de ce vreţi să-l luaţi de acolo?”, a mai afirmat Bogdan.

Întrebat despre ministerele pe care le-ar vrea PNL, europarlamentarul liberal a afirmat: „Dacă ar fi după mine, aş păstra toate ministerele, pentru că am mare încrdere în colegii mei. (...) Important este să venim cu ponderea în urma rezultatelor, foarte probabil nu vom putea avea mai mult de 10-11 ministere din 18”.

„Premierul trebuie, obligatoriu, să poată colabora cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor” a adăugat Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan a mai spus că „trebuie să avem un Guvern funcţional la intrarea în anul viitor” şi a avansat data de 23 decembrie pentru votul de învestitură. Conform calendarului avansat de Bogdan, în 21 şi 22 decembrie ar urma să intre în funcţiune noul Legislativ şi comisiile acestuia, urmând ca înainte de Ajunul Crăciunului să fie votat viitorul Guvern.





„Am primit mandat din partea preşedintelui României de a constitui o majoritate şi de a realiza o echipă performantă care să pună în aplicare un proiect pe care să-l armonizăm între programul nostru, programul USR PLUS şi al UDMR”, a declarat, marţi seară, Rareş Bogdan.

Acesta a precizat că nu s-a discutat despre portofolii, ci despre calendarul de învestire a Guvernului.

„Nu am discutat chestiuni legate de portofolii, nici cine rămâne, nici cine pleacă, nici ce îşi doreşte PNL ca portofolii. Am discutat chestiuni legate de ce urmează să implementăm şi de calendar al învestirii guvernului. Pe 21 expiră mandatele actualilor deputaţi şi senatori, am dori ca pe 21 noul Parlament să fie învestit, urmând ca până în Ajun, până în 23 practic să... Da, urmează comisiile... deci Paramentul în 21, în 22 constituirea noilor comisii parlamentare - 16 la Cameră şi cred că 15 la Senat- şi de asemenea să urmeze audierea miniştrilor, iar pe 23 să fie votul în Parlament pentru a intra în... Sunt câteva chestiuni pe care nu le putem neglija, sunt extrem de importante şi trebuie să avem un Guvern funcţional la intrarea în anul viitor din diverse motive juridice, legi care urmează să fie amendate, deci sunt câteva chestiuni importante”, a mai precizat Rareş Bogdan.

Acesta a afirmat din nou că PNL ia în calcul ”o majoritate de aproximativ 260” de parlamentari, el arătând că liberalii se bazează şi pe susţinerea parlamentarilor care reprezintă minorităţile naţionale.