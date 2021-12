Laura Vicol răspunde acuzaţiilor aduse de Dacian Cioloş: Poziţia mea este una şi aceeaşi, infractorii trebuie să stea la puşcărie, dar au dreptul la apărare

”Activitatea mea profesională de 21 de ani ca avocat nu va interfera niciodată cu activitatea parlamentară. Sunt mândră că sunt avocat, sunt mândră pentru tot ceea ce am făcut, eu nu am intrat numai în dosare aşa-zis controversate, cum le-au numit cei care mă atacă, am apărat şi oameni bogaţi, am apărat şi oameni săraci. Ceea ce face acum USR, să încerce să mă discrediteze ca om şi ca avocat, nu este onorant pentru dânşii”, a declarat Vicol.

Potrivit Alinei Vicol, ”aceste atacuri vin din partea unui partid care a ales să fugă de la guvernare, un an de zile nu s-a întâmplat absolut nimic în Justiţie, şi acum încearcă să creeze valuri de fum”.

Despre acuzaţiile privind apărarea interlopilor, Alina Vicol a arătat că atunci când ţi-am început cariera de avocat, în anul 1999, la Baroul Bucureşti, nici ei şi nici colegilor avocaţi din Parlamentul României nu li s-au dat liste cu clienţi indezirabili, pe care îi pot sau nu apăra în instanţe.

”Aşa cum eu am reprezentant clienţi în instanţele de judecată timp de 21 de ani şi am făcut-o cu cinste şi onoare şi nu am fost niciodată cercetată pentru lipsă de integritate, din această cauză mi-am dorit să intru în politică şi să fiu alături de o echipă minunată şi să construiesc lucruri, să fiu avocatul românilor în Parlament", a afirmat ea.

Alina Vicol a declarat că poziţia sa este una şi aceeaşi, şi anume că ”infractorii trebuie să stea la puşcărie, dar au dreptul la apărare”. ”DNA trebuie să existe, dar nu aşa cum a fost făcut pe vechea formă, cu abuzuri pe care eu le-am scos la iveală şi nu cred că am făcut nimic rău, iar lupta anticorupţie, am spus, trebuie să existe în continuare. Lumea trebuie să răspundă şi să fie trasă la răspundere, să fie sancţionată pentru ceea ce face, în limitele legii”, a spus Vicol.

Liderul USR Dacian Cioloş le-a cerut preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului, Marcel Ciolacu şi Florin Cîţu, să o schimbe pe deputata PSD Laura Vicol de la şefia Comisiei juridice a Camerei.

”Sper că înţelegeţi că semnalul dat prin această numire este unul de întoarcere într-o zonă cenuşie a justiţiei, împotriva recomandărilor UE, şi că vă asumaţi toate consecinţele pentru direcţia iliberală în care duceţi România”, le-a transmis liderul USR celor doi.