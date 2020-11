VIDEO Klaus Iohannis: Pieţele în aer liber vor rămâne deschise. Rezultatele noilor măsuri se vor vedea peste trei săptămâni

Preşedintela a susţinut vineri o declaraţie de presă după ce a participat în judeţul Maramureş la prezentarea planului investiţional pe Regiunea de Nord-Vest.

Klaus Iohannis: Din păcate azi am trecut efectiv peste 10.000 de persoane noi infectate. Am prevăzut această situaţie încă de aseară. Împreună cu Guvernul am decis noi măsuri care au fost bine gândite. Măsuri ferme care vor fi aplicate începând de luni. Măsuri care sunt gândite pentru a încetini semnificativ extinderea pandemiei. Deci care sunt gândite pentru a încetini răspândirea virusului. Sunt măsuri care cu siguranţă vor duce la o încetinire a răspândirii virusului. Măsuri care ne afectează pe toţi, dar în astfel de circumstanţe trebuie să fim uniţi. Toţi românii să fim o echipă şi în final să trecem cu bine peste acestă pandemie.