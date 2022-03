Klaus Iohannis i-a întâmpinat pe militarii NATO dislocaţi în România: „Faptul că sunteţi aici le va da românilor şi mai multă încredere” | VIDEO

Aflat în vizită la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din Constanţa, Klaus Iohannis le-a mulţumit aliaţilor pentru prezenţa pe teritoriul României. „Poporul român vă este recunoscător. Numai împreună putem asigura pacea cetăţenilor noştri. Bine aţi venit în România!”, a transmis preşedintele.

„Agresiunea militară declanşată de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei afectează fundamental şi dramatic securitatea europeană, transatlantică şi cea globală. Comunitatea internaţională a răspuns unitar şi rapid. Au fost luate măsuri substanţiale pentru ajutorarea Ucrainei. Au fost implementate o serie de pachete de sancţiuni foarte dure şi extinse la adresa Rusiei şi a Belarusului.

În contextul acestei crize, România s-a mobilizat în mod exemplar. Aici vorbesc atât de autorităţi cât şi de sociatetea civilă şi mediul privat. Am demonstrat compasiune şi solidaritate. Am acţionat şi ne-am mobilizat să asigurăm protecţie şi condiţii decente. Facilităm tranzitul, oferim cazare, masă, asistenţă medicală. Mai mult, am trimis ajutoare medicale Ucrainei. Am decis înfiinţarea pe teritoriul ţării noastre a unui hub logistic care să permită colectarea şi transportul donaţiilor şi a asistenţei umanitare către Ucraina.

La nivelul NATO, s-au accelerat măsurile de pregătire a forţelor aliate şi se lucrează la consolidarea pe termen lung a posturii NATO pe flancul estic. Ţara noastră va continua demersurile pentru consolidarea semnificativă a posturii de descurajare pe flancul estic în special la Marea Neagră prin dislocarea de forţe aliate şi prin constituirea accelerată a grupului de luptă în România”, a transmis Iohannis.

De asemenea, şeful statului a precizat că, pe lângă ajutorul oferit de NATO, România îşi va consolida propria capacitate de apărare. „Intenţionăm să creştem cheltuielile militare de la 2% din PIB, cât reprezintă în prezent, la 2,5%. Este important să asiguram condiţii mai bune pentru înzestrarea forţelor noastre armate, pentru a se instrui mai bine şi a răspunde mai eficient provocărilor de securitate”, a explicat preşedintele.

„Dragi militari, prezenţa dumneavoastră pe teritoriul României reprezintă expresia cea mai concretă a coeziunii şi unităţii aliate în efortul nostru colectiv de a asigura o prezenţă robustă în cadrul posturii de apărare şi descurajare a NATO pe flancul estic. Faptul că dumneavoastră sunteţi aici le va da românilor şi mai multă încredere că indiferent de evoluţiile din perioada următoare, România beneficiază de garanţii de securitate şi de protecţie ca niciodată în istoria sa.

Alături de militarii români, sunteţi scutul de apărare a valorilor euroatlantice care ne unesc şi ne inspiră. Democraţia, respectarea drepturilor omului şi statul de drept. Împreună, uniţi, vom apăra aceste principii şi valori”, a conchis preşedintele Iohannis.

Klaus Iohannis a făcut de asemenea referire la tragediile aviatice din 2 martie, în care opt militari au murit, transmiţând încă o dată condoleanţe familiilor îndoliate. Şeful statului a propus un moment de reculegere în memoria celor care au murit la datorie.

Ministrul francez al Apărării, Florence Parly, a venit astăzi în România pentru a se întâlni cu cei aproximativ 500 de militari trimişi de Franţa în ţara noastră. Împreună cu ministrul forţelor armate franceze, preşedintele Klaus Iohannis, premierul Ciucă şi ministrul român al Apărării au mers la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu.