Kelemen Hunor, către USR: Aţi avut guvernarea, dar aţi renunţat fiindcă era mai importantă o persoană. Acum cereţi votul foştilor aliaţi. Aţi cam rămas singuri

„Acum un an, în campanie electorală, nu am promis conflicte, nesiguranţă şi haos social. De câteva săptămâni, cam de o două luni, clasa politică oferă doar circ şi instabilitate. Vedem multe argumente fără coerenţă, isterie şi balet politic inutil. Înainte de orice, trebuie să cerem scuze de la oameni! (...)

Degeaba suntem o mână de oameni care am încercat să ne ţinem departe de acest scandal interminabil, imaginea noastră este una catastrofală. Ar trebui să dezbatem problemele cu care se confruntă România, să propunem soluţii rapide. (...)

În loc de aceste lucruri, noi discutăm despre un Cabinet care nu are susţinere parlamentară, dar ţine morţiş să demonstreze că de fapt este victima celorlalţi. Stimaţi colegi din USR, am înţeles că vreţi să guvernaţi. Aţi avut guvernarea alături de noi şi PNL, nu era o coaliţie perfectă, dar a fost poate singura construcţie posibilă acum un an de zile. Am spus că ea va cunoate succesul dacă ne vom concentra asupra acelor puncte necesare pentru societate şi că principala cheie este să renunţăm la orgolii personale.

Aţi avut guvernarea, aţi avut o coaliţie la care aţi renunţat fiindcă pentru dumneavoastră era mai importantă o persoană şi un proiect, de altfel necesar. Aţi repetat singurul adevăr pe care îl credeaţi absolut. Aţi spus că toţi sunt oldschool, numai voi sunteţi diferiţi. Acum cereţi votul foştilor aliaţi. Aţi cam rămas singuri”, a transmis Kelemen Hunor de la tribuna Parlamentului.

Parlamentarii vor tranşa problema învestirii unui nou Guvern marţi, în prima parte a zilei. Dezbaterile pentru învestirea Cabinetului USR au început la ora 10.00.

Singura formaţiune care sprijină Guvernul Cioloş este USR, formaţiune care are doar 80 de aleşi. Pentru a trece testul din Parlament, Dacian Cioloş are nevoie de 234 de voturi.

PNL şi UDMR vor participa la şedinţă, dar nu vor vota, după cum au anunţat de marţi. Pe de altă parte, PSD şi AUR s-au declarat împotriva noului Guvern şi vor vota împotrivă.