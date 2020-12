Kelemen Hunor propune ca Preşedinţia Senatului şi Camerei Deputaţilor să revină formaţiunilor care nu vin cu premierul

UDMR apreciază că propunerile de premier făcute de PNL sunt bune, dar precizează totodată că celelalte două funcţii în stat - de preşedinte al Senatului şi Camerei Deputaţilor - trebuie să revină formaţiunilor.



„Nu avem nimic de comentat, noi putem lucra cu amândoi (Orban şi Cîţu - n.r.). Mai departe, lucrurile se complică, fiindcă că în acest moment noi considerăm că celelalte două funcţii politice din stat - cea de preşedinte al Senatului şi preşedinte al Camerei Deputaţilor - trebuie să revină celorlalte două formaţiuni care nu vin cu premierul”, a declarat Kelemen Hunor pentru Agerpres.



Kelemen Hunor spune că opţiune ar reveni USR PLUS, fiindcă a obţinut mai multe mandate.



„Dar după aceea urmează UDMR-ul, fiindcă nimeni nu are majoritate. Dacă USR-ul alege Camera Deputaţilor, putem merge noi la Senat, nu-i nicio problemă. Dacă alege USR-ul Senatul, nu-i nicio problemă, noi putem merge la Camera Deputaţilor, ca să fie un echilibru, să fie şi solidaritate, să creştem şi nivelul de încredere - asta este prima noastră variantă. Vom vedea mâine. Am înţeles că şi la USR PLUS este în acest moment o şedinţă în desfăşurare, cu două variante. Asta este varianta noastră”, a precizat liderul UDMR.