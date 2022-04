Kelemen Hunor: „Am simţit că există o nemulţumire în PNL, nu e ceva uzual să schimbi preşedintele partidului după şase luni”. Ce spune despre Coaliţie

„Eu am simţit că există o nemulţumire, discuţii în PNL, după 6 luni să schimbi preşedintele partidului nu e ceva uzual, dar nu vreau să comentez, e problema PNL cum gestionează partidul, cum gestionează conducerea partidului. Eu nu m-am gândit la schimbare, că nu e treaba mea (..) dar asta este situaţia, este responsabilitatea colegilor din PNL, am înţeles că au congres pe 10 aprilie şi închid ceea ce au de închis şi trebuie să mergem mai departe”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit News.

Întrebat dacă exista un blocaj în coaliţie, vicepremierul a spus că „nu se poate spune acest lucru (...) Nici nu e treaba mea şi nici nu pot să spun acest lucru. Un alt aspect este foarte clar, în România, dacă premierul nu este şi preşedintele partidului de guvernământ, apar astfel de tensiuni în interiorul partidului. (..) Asta este concluzia noastră comună, când nu este premierul şi preşedintele partidului şi invers, atunci preşedintele partidului pierde partidul destul de repede”, a mai comentat preşedintele UDMR, potrivit sursei citate.

În ceea ce priveşte relaţia cu premierul Nicolae Ciucă, Kelemen Hunor a spus că este o relaţie „corectă, colegială, este ok”. „Discutăm, când e nevoie, în fiecare zi dacă e nevoie, este o relaţie foarte ok, nu am ce să spun mai mult”, a spus Kelemen, arătând că, în opinia sa preşedinţia premierului va „consolida probabil PNL-ul, în sensul de a lua decizii mai repede”, adirmând că premierul este „un om extrem de serios, care are o capacitate de muncă şi de concentrare enormă”.





Întrebat dacă crede în succesul coaliţiei, până în 2024, Kelemen Hunor a afirmat că „aşa ar trebui, pentru că asta a fost ideea”. „Eu sper că această coaliţie va merge şi va fi o excepţie faţă de ceea ce s-a întâmplat în trecut, şi va merge până în 2024”, arătând totodată că, în cazul colaborării celor trei partide aflate la guvernare până în 2028, „astăzi nu suntem în situaţia de a da şanse nici mari nici mici”.

Kelemen Hunor a mai susţinut că în cazul în care va funcţiona actuala formulă de guvernare până la alegerile din 2024, „poate fi o formulă şi pe termen mai lung”. „Nu există alternativă la această coaliţie, în acest moment şi nici nu ar trebui să căutăm o alternativă. Este o coaliţie stabilă dar eu recunosc că atunci când ne vom apropia de alegerile anului 2024, o competiţie va exista. Nu suntem nemţi, în Germania o coaliţie (..) a mers şi a funcţionat şi în perioada campanie electorală, au separat guvernarea de campania electorală şi a funcţionat. La noi lucrurile sunt puţin diferite, eu cred că va funcţiona şi dacă va funcţiona până în 2024 poate fi o formulă şi pe termen mai lung”, a afirmat Kelemen Hunor, potrivit sursei citate.

„Important este să dăm rezultate, să dăm răspunsuri la problemele societăţii, pentru că acolo greşim, noi politicienii, când nu cunoaştem sau nu ne dăm seama care sunt problemele reale ale societăţii, ne închidem într-o bulă şi credem că realitatea este ce vedem noi din bul respectivă. Dacă deciziile noastre, răspunsurile noastre vor fi pe măsura aşteptării societăţii (..) eu cred că această coaliţie va fi de succes, cu rezultate. Totul este să nu pierdem ţinta, ţinta este ce aşteptări are societatea” a mai spus liderul UDMR.

Despre rămânerea lui Nicolae Ciucă în fruntea Guvernului până 2024, în ciuda rocadei agreate de coaliţie, Kelemen Hunor a spus că nu s-a discutat aşa ceva. „Citesc şi eu, dar oficial, semioficial, neoficial nu am auzit. Există un protocol de guvernare în care scrie că anul viitor, în mai, în primăvara anului viitor, se face rocada”, a spus Kelemen Hunor, precizând că atâta vreme cât nimeni nu contestă acest protocol, merg mai departe cu el. (...) Orice înţelegere poate fi schimbatăm, nu e o catastrofă, dar până acum nici PNL nici PSD nu au contestat şi nici nu au cerut rediscutarea protocolului semnat anul trecut, când s-a format această coaliţie. Deci eu merg pe această înţelegere, care sigur, nu astăzi are de rezolva o situaţie ci peste un an de zile”, a mai spus el.