Iohannis, despre o discuţie „ireală“ cu Dăncilă: „M-a sunat şi mi-a spus că nu ştia că s-a publicat în Monitorul Oficial faptul că pleacă în concediu“

Şeful statului a avut un discurs în care i-a criticat în termeni duri pe Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă şi PSD.

Iohannis a vorbit şi despre discuţia avută cu prim-ministrul României după ce a contestat la Curtea Constituţională desemnarea lui Paul Stănescu pentru conducerea operativă a Guvernului pe durata absenţei Vioricăi Dăncilă.

Preşedintele României a subliniat că a ajuns la concluzia că România este condusă de „un Guvern iraţional“, iar ultimele decizii i se par „ireale“.

„Am ajuns să avem un Guvern iraţional. Ieri am avut o discuţie care chiar m-a făcut să cred că avem un Guvern ireal. Dacă n-ar fi trist, ar fi de râs, dar e trist. După ce doamna prim-ministru a publicat în Monitorul Oficial o decizie prin care domnia sa instaura un premier interimar. Surpriză! Am crezut că este atributul meu şi am contestat la CCR acest demers. E un conflict constituţional de natură juridică. După ce am înaintat acest demers, m-a sunat doamna prim-ministru să-mi spună că pleacă în concediu şi că toate sunt bune. Asta, în paranteză fie spus, după ce publicase acel draft de rectificare bugetară, care este o catastrofă. Ştiţi ce mi-a spus? Nu a ştiut că se publicase! Mai ireal decât atât, mă scuzaţi, nu cred că se poate!“, a declarat Klaus Iohannis.

