Iohannis, primul atac la Voiculescu: „Autorităţile nu s-au preocupat să extindă numărul locurilor la ATI”. Ce liberali au pus tunurile pe ministrul Sănătăţii

„Vedeţi foarte bine, în fiecare zi, din păcate, sunt foarte mulţi care se îmbolnăvesc şi, din păcate, sunt şi foarte mulţi care ajung la Terapie Intensivă. Acolo este problema cea mai mare, fiindcă numărul de locuri de Terapie Intensivă este limitat şi s-a creat în ianuarie - februarie impresia că pandemia cumva a trecut, o impresie, din păcate, greşită. Autorităţile competente nu s-au preocupat să extindă numărul locurilor de Terapie Intensivă pentru pacienţii COVID şi suntem în această situaţie când, practic, în fiecare zi se ajunge la limită. Doar cu restricţii suplimentare, cu respectarea lor, evident, putem să facem faţă acestui val trei”, a afirmat Klaus Iohannis.

Şeful statului a negat faptul că autorităţile nu ar fi dat datele reale şi i-a sugerat lui Voiculescu să fie mai preocupat de domeniul pe care îl conduce. „Nu a măsluit nimeni datele, nici înainte de alegeri, nici după alegeri, nici acum. Cred că a fost o expresie nefericită. Formulele de calcul însă sunt diferite. Când a fost ministrul Tătaru, împreună cu echipa domniei sale, a găsit potrivită o anumită formulă de calcul pentru incidenţa pandemiei. După aia s-a calculat, şi ce s-a calculat şi s-a ştiut s-a comunicat, deci nu a ascuns nimeni date sau informaţii. Acum ministrul Voiculescu cu echipa domniei sale a dorit să modifice oarecum formula, a modificat-o şi acum se dau datele care se găsesc. Deci, vorbim despre două formule uşor – uşor – diferite. În niciun caz nu a măsluit cineva datele, ele au fost absolut corecte aşa cum au fost calculate şi înainte de alegeri, şi după alegeri. Însă daţi-mi voie să vă spun că, după părerea mea, nu cred că aceste discuţii teoretice pe formulă opresc pandemia sau alină suferinţa vreunui pacient”, a completat Iohannis.

Un mesaj similar a avut şi şeful PNL, Ludovic Orban, fiind de părere că Vlad Voiculescu mai bine ar fi atent la ce se întâmplă în ceea ce priveşte gestionara pandemiei. „Ministrul Sănătăţii trebuie să se ocupe de sănătatea cetăţenilor. Eu nu am avut timp să citesc comentariile. Nu am timp să urmăresc colegii mei pe Facebook, dar să urmăresc comentariile colegilor mei de coaliţie? Eu sunt un om ocupat, un om care are o activitate care nu-mi permite să urmăresc şi să dau comentarii. Aşa cred că trebuie să fie orice om care este în serviciul public, care deţine o funcţie importantă în stat”, a completat Orban.

Florin Roman arată spre demisie

„Domnul Vlad Voiculescu a scăpat hăţurile din mână în ceea ce priveşte gestionarea pandemiei şi, în consecinţă, aruncă tot soiul de petarde...fumigene pentru a-şi acoperi incompetenţa. Mai nou, acuză PNL, după ce s-a certat cu medicii, cu primarii, cu primul ministru, că am fi măsluit datele privind pandemia COVID 19 în perioada alegerilor parlamentare. O acuzaţie extrem de gravă”, a scris, miercuri, pe Facebook, Florin Roman. Acesta afirmă că, dacă eşti ministru, „ori eşti solidar cu oamenii şi cu deciziile Guvernului, ori pleci”.