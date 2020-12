George Simion, întrebat dacă AUR are vreo legătură cu Rusia: „Alta decât că ne luptăm cu Moscova în Basarabia, pentru recuperarea Basarabiei, nu”

Întrebat, marţi seară, într-o emisiune la Antena 3, dacă AUR are vreo legătură cu Moscova, co-preşedintele Alianţei, George Simion, a afirmat: ”Alta decât că ne luptăm cu Moscova în Basarabia, pentru recuperarea Basarabiei, nu. Considerăm a fi cea mai mare plagă pentru România în ultimii 200 de ani Rusia sub diferitele forme statale pe care le-a avut - Imperiul Ţarist, Uniunea Sovietică şi Federaţia Rusă condusă de Putin astăzi”.

Întrebat, de asemenea, ”în ce laborator de servicii secrete” a fost creat, co-preşedintele AUR a răspuns: ”În laboratoarele Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr din Bucureşti şi în laboratoarele Universităţii Bucureşti şi a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi. Eu acolo am studiat şi a învăţat marketing, am învăţat să folosesc reţelele de socializare şi am învăţat să spun adevărul, ceea ce în clasa politică actuală nu prea vedem”.

El a adăugat că AUR nu este ”nici PRM, nici PP-DD nici Mişcarea Legionară”.

În ceea ce priveşte cheltuielile cu campania electorală, formaţiunea politică nou intrată în Parlament a cheltuit, conform liderului său, în jur de 200-300 de mii de euro, bani proveniţi din contribuţiile candidaţilor şi donaţii afişate ”transparent” pe site-ul partidului.

”Este mult pentru noi”, a adăugat George Simion, referindu-se la cheltuielile din campania electorală.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, luni seară, la Digi 24, că AUR a făcut ”o campanie care nu pare de sorginte românească”.

”E un turn înalt la Sankt Petersburg unde sunt trolii de toate naţiile şi care s-au mai băgat şi în Brexit, s-au mai băgat şi în alegerile din Statele Unite şi nu exclud posibilitatea să se fi băgat puţin şi în alegerile din România. Dar este, la acest stadiu, o speculaţie”, a declarat Băsescu.