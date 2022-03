Gabriela Firea: KidsUkraine – platformă online pentru gestionarea, în timp real, a situaţiei copiilor ucraineni care intră în România

„Copiii ucraineni trec printr-o dramă fără margini. De la începutul acestei agresiuni militare neprovocate din Ucraina, am căutat permanent soluţii pentru a ajuta orfanii care au ajuns la noi în ţară. Iar acolo unde a fost vorba de copii neînsoţiţi de părinţi, am căutat soluţii ca aceştia să ajungă înapoi la familie. La situaţia delicată a acestor copii ne-am gândit când am conceput aplicaţia KidsUkraine, o platformă online destinată exclusiv gestionării integrate a situaţiei copiilor care intră în România fără un părinte sau tutore legal, a scris Gabriela Firea pe Facebook