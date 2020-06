Florin Iordache, pe urmele „premierului cash”. Cum explică acesta că-şi ţine banii la saltea: E treaba mea

Potrivit declaraţiei de avere publicată pe site-ul Camerei Deputaţilor, al treilea om în stat, Florin Iordache, nu deţine un cont bancar. Conform cocumentului, acesta câştigă anual de la Parlament peste 150.000 de lei, la care se adaugă 300.000 de lei de la soţie, pensionară a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

„Eu nu am nici un cont bancar. E problema mea de ce nu am cont bancar”, a declarat Iodache într-o replică pentru Newsweek.

Florin Iordache preferă banii cash.

Venitul anual al lui Florin Iordache

Florin Iordache nu este singurul politician care nu are încredere în bănci. Fostul premier Mihai Tudose refuză să primească leafa pe card şi nici n-are conturi bancare, iar din banii strânşi la saltea şi-a cumpărat în ultimii şase ani două maşini. Acesta preciza în 2017 că refuză să îşi ţină salariul pe card deoarece nu acceptă să dea băncii „câte doi bani“ de fiecare dată când foloseşte cardul, pentru cei aproximativ 12.000 de lei încasaţi lunar.

„Am refuzat să-mi pun leafa pe card ca să-i dau băncii câte doi bani de câte ori folosesc cardul. Nu vreau să-i dau. Consider că nu-i merită“, a spus Mihai Tudose întrebat de ce nu are niciun cont bancar. De altfel, în ultima declaraţie de avere a premierului Tudose, datată 4 iulie 2017, acesta preciza că anul trecut a încasat 70.318 lei şi că nu are conturi sau depozite bancare.