Florin Cîţu, după protestele din weekend: „Există şi politicieni care instigă la nerespectarea legii. Nimeni nu este mai presus de lege”

„Acolo unde nu se respectă legea voi fi intransigent. Nimeni nu este mai presus de lege. Se pare că există şi politicieni care instigă la nerespectarea legii. Aici cred că există o problemă morală, pentru că sunt parlamentari, fac legi pentru România, dar în acelaşi timp nu respectă legislaţia în vigoare. Nu am o problemă cu protestele, sunt liberal şi protestele sunt ok. Sunt oameni care mă înjură sau care vor să protesteze, ok, dar să o facă respectând legea. Să poarte mască”, a completat premierul.

Întrebat dacă Diana Şoşoacă a fost amendată, premierul a transmis: „A fost amendată, are foarte multe amenzi.”