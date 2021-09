Florin Cîţu afirmă că deciziile politice au fost influenţate de alegerile interne din PNL şi USR PLUS: Nu poţi să şantajezi actul de guvernare

”Au început reformele, avem reforme de făcut. Nu trebuie să ne oprim aici şi orgoliile trebuie să nu primeze. Interesul românilor este cel care trebuie să primeze în acest moment. (...) Dacă lucrurile merg prea departe şi USR, PSD, AUR dau jos un guvern PNL va fi complicat să le explicăm votaţilor PNL că vom sta la masă cu cei care au stat lângă AUR şi PSD să dea jos propriul guvern. Ar fi complicat şi de aceea le spun că este încă timp să ne gândim şi să găsim o soluţie acum. Avem o moţiune, am înţeles, am primit semnalul toţi am primit semnalul, dar sper că şi ei au primit semnalul: nu poţi să şantajezi actul de guvernare. (...) Dialog a existat, dialog va exista. Eu cred că aceste congrese interne pe care le avem şi noi, şi ei, au influenţat oarecum deciziile în această perioadă. De aceea, ar fi bine să ne oprim cu toţii şi să analizăm la rece această situaţie. Soluţia este simplă: dacă vrem să dialogăm, nu putem să avem armele pe masă, cuţitele pe masă, deci nu putem să facem acest lucru şi atunci trebuie oprită această moţiune”, a declarat Florin Cîţu într-un interviu pentru Antena 3, miercuri.