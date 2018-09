Firea a început să strângă aliaţi pentru războiul cu Dragnea. Care e bilanţul răzvrătiţilor

Pe zi ce trece, atacurile Gabrielei Firea la adresa lui Liviu Dragnea devin tot mai vehemente. „Mi se aduce acuzaţia că am fost confiscată de «statul paralel». Eu mă luptam cu Băsescu, când unii tăiau porci cu statul paralel“, a spus primarul Capitalei într-o conferinţă de presă, aluzie la faptul că liderul PSD participa la chermezele SRI, iar acum critică vehement serviciile secrete. Despre porcii pe care Dragnea i-a tăiat în vilele de protocol ale SRI a vorbit pentru prima dată fostul lider PSD Victor Ponta, pe atunci aflat în cârdăşie cu Dragnea. Cu o seară înainte, întrebată, la TVR, dacă Dragnea ar trebui să demisioneze de la şefia PSD, Gabriela Firea a spus: „Cred că o retragere ar fi benefică pentru partid şi pentru ţară“.

Primii disidenţi

Deputata PSD Mihaela Huncă a anunţat, miercuri, pe Facebook, că va demisiona din partid, acuzând faptul că PSD e mai preocupat acum de luptele interne decât de guvernare. „Nu pot accepta sintagma «două Românii», nu pot accepta scindarea societăţii, sunt împotriva oricărei bătălii fratricide şi cred cu tărie că rolul celor aflaţi la guvernare este să fie în slujba tuturor românilor. Din păcate, unicul demers politic al conducerii partidului este acum o luptă absurdă, fără argumente şi fără folos pentru cetăţeni, cu toată lumea care i se opune“, a afirmat Mihaela Huncă, parlamentar de Botoşani.

Un alt deputat de Botoşani, Răzvan Rotaru, s-a răzvrătit faţă de Liviu Dragnea. „Nu am fost niciodată consultaţi. Nu am fost niciodată luaţi în seamă. S-a trecut peste noi ca şi parlamentari. Eu am mai tras un semnal de alarmă mai demult. Nu a vrut nimeni să mă bage în seamă. Cred că trebuie să ţină cont şi de sfaturile noastre, de ideile noastre, pentru că nu suntem totuşi luaţi de pe stradă. Suntem parlamentari PSD, avem o vechime în partid foarte îndelungată, am făcut multe pentru acest partid şi nu sunt de acord să fiu batjocorit, umilit de către o parte din colegii mei“, a spus Rotaru. Întrebat dacă va demisiona, alesul de Botoşani a răspuns: „Nu mă gândesc la o plecare din partid. Eu mă gândesc să rămân în partid să mă lupt cu cei care nu vor binele partidului, care urmăresc mai mult interesul personal“.

Răzvan Rotaru nu se ascunde: e de partea primarului general. „Susţin şi demersul doamnei Gabriela Firea, pentru că nu se mai poate cu atâtea lucruri care se întâmplă în interiorul partidului“, a adăugat Răzvan Rotaru.

De asemenea, parlamentarii PSD Corina Bogdan, Emanuel Botnariu şi Cătălin Zamfira i-au cerut demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, ca urmare a războiului cu Gabriela Firea, potrivit stiripesurse.ro. Cei trei fac parte din organizaţia Ilfov, controlată de primarul Capitalei.

Tudose o critică iar pe Carmen Dan

Nu numai Gabriela Firea a criticat-o pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru intervenţia în forţă a jandarmilor la protestul diasporei, ci şi fostul premier Mihai Tudose. „Nu trebuia să ajungem acolo, iar folosirea forţei ar trebui să se manifeste în imobilizare, nu cu baston pe ceafă“, a declarat fostul premier, care şi-a pierdut funcţia în iarnă tot după un conflict cu Carmen Dan.

Nu-mi plac şobolănismele. Am avut suficient parte de ele.

Gabriela Firea, vicepreşedinte PSD

„AKM“ a luat-o la ţintă pe Firea

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu, cunoscut ca deputatul AKM, a criticat-o dur pe Gabriela Firea pentru că a îndrăznit să-i ceară demisia lui Dragnea. „ Probabil că o susţin câţiva securişti acoperiţi care sunt pe la noi prin partid. Noi o înţelegem că nu a făcut nimic pentru Bucureşti, însă nu e de vină partidul“, a spus Rădulescu, unul dintre apropiaţii lui Dragnea. De asemenea, „AKM“ a susţinut că va propune ca PSD să îi retragă Gabrielei Firea sprijinul politic, afirmând că nu este permis să-l atace pe preşedintele partidului.

Casetă 2:

Scandalul din PSD a trecut Oceanul

Publicaţia New York Times scrie că primarul general al Bucureştiului acuză că o parte dintre colegii de partid au încercat să dea vina pe ea pentru modul cum au intervenit jandarmii la protestele anti-corupţie, unde au fost rănite peste 450 de persoane, arată Jurnaliştii americani au subliniat faptul că în PSD au început disputele interne ca urmare a protestului din 10 august, după ce 750 de oameni au depus plângeri în ceea ce priveşte violenţele Jandarmeriei.