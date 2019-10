EXCLUSIV Cum a ajuns Gabriela Ciot să fie favorită pentru funcţia de comisar european, în ciuda lui Dan Nica. Zoană, Ţapardel şi Mânzatu au pierdut la vot

Surse din PSD au relatat pentru Adevărul cum a decurs şedinţa CEX în care a fost stabilit noul tandem pentru Bruxelles: Dan Nica - Gabriela Ciot.

Mai întâi, a fost votat în unanimitate Dan Nica pentru funcţia de comisar european pe Transporturi. Chiar în timpul şedinţei, Viorica Dăncilă a vorbit la telefon cu Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, care i-a transmis să vină şi cu o propunere de gen feminin, nu doar cu Dan Nica. Dăncilă s-a întors în CEX şi a cerut ca partidul să aleagă şi o femeie. Premierul a propus-o pe Gabriela Ciot, secretar de stat în MAE, promovată la Externe de „grupul de la Cluj“. De asmenea, Ciot are o relaţie apropiată şi cu Eugen Teodorovici, susţin sursele citate.

Pe lângă Ciot, în competiţia internă s-au mai înscris Roxana Mânzatu (ministrul Fondurilor Europene), Claudia Ţapardel şi Gabriela Zoană, foste europarlamentare. Lupta s-a dat între Ciot şi Mânzatu, însă balanţa a fost înclinată decisiv de premierul Viroica Dănciă, care s-a opus ca miniştrii să plece la Bruxelles, aluzie la Roxana Mânzatu. Astfel, a câştigat Gabriela Ciot. „Dăncilă venise oricum pregătită cu varianta Ciot, însă a trebuit să joace şi sceneta cu Nica, pentru că Ciot nu are susţinere în partid, în timp ce Nica este unul dintre cei mai influenţi oameni. Aşa, partidul a crezut că Ciot e rezervă şi Nica are prima şansă, dar de fapt e fix invers. Ursula von der Leyen va respecta cotele de gen, deci Gabriela Ciot are prima şansă. Ciot este unul dintre oamenii de încredere ai premierului. De fapt, e copia sa fidelă. Deşi e secretar de stat în MAE, nu poate vorbi fără să citească de pe foi“, susţin surse din conducerea PSD pentru Adevărul.

Gabriela Ciot a fost crescută profesional de Vasile Puşcaş, cel care a negociat aderarea României în UE, alături de care a semnat articole pe subiecte ce ţin de relaţii internaţionale. Printr-o conjunctură favorabilă, Ciot a ajuns secretar de stat în MAE la începutul anului 2017. Pe timpul preşedinţiei române a UE, Ciot a avut o relaţie foarte apropiată cu premierul Viorica Dăncilă, care acum o plasează printre favoriţi în cursa pentru fotoliul de comisar european.

Deşi, oficial, e prima propunere a PSD, Dan Nica a primit decizia cu destule rezerve. Întrebat dacă e o "problemă" că nu este femeie, Dan Nica a replicat: "Asta e o problemă". Întrebat dacă acest lucru face ca Gabriela Ciot să aibă prima şansă, Nica a spus: "Intrăm pe o zonă în care nu mai am voie să mai comentez". Nici Dan Nica nu este un candidat fără pete: a fost cercetat în dosarul Microsfot, a minţit în Parlamentul European, însă are o puternică susţinere în partid.