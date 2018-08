Europarlamentarul Cătălin Ivan cere excluderea PSD din familia europeană a social-democraţilor

„După discuţii cu mai mulţi colegi din Parlamentul European, voi depune la începutul sesiunii de toamnă a Parlamentului European o solicitare de excludere a PSD-ului din Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European. Voi înainta conducerii Grupului un dosar complet cu acţiunile acestui grup infracţional pus în apărarea corupţilor şi voi obţine sprijinul colegilor de bună credinţă din celelalte delegaţii naţionale. Dacă socialiştii europeni nu se dezic de Dragnea şi de partidul lui, atunci alegerile de anul viitor nu sună bine deloc”, a scris eurodeputatul PSD, Cătălin Ivan, marţi pe Facebook.

Fostul europarlamentar PSD, Cătălin Ivan, rămas acum membru independent afiliat familiei europene social-democrate, a anunţat marţi că cere excluderea PSD din familia S&D europeană. Acesta a explicat că partidul din care a făcut parte „nu mai arată deloc cu cel în care a fost membru atâţia ani” şi spune că a devenit „total antiomenească”.

„Eu am declarat după Congresul PSD că nu mai fac parte din acest partid. Această monstruozitate politică devenită total antiomenească, în sprijinul lui Liviu Dragnea, nu mai este PSD-ul în care eu am fost şi la conducerea căruia eu am fost mai mult timp. Nu am nicio mustrare de conştiinţă să declar public că această formaţiune trebuie să plece din familia S&D europeană”, a declarat Cătălin Ivan.

Cătălin Ivan nu este singurul care a reacţionat în urma protestelor de vineri din Piaţa Victoriei, Ecaterina Andronescu, senator şi fost ministru al Educaţiei, cerându-i marţi demisia liderului PSD, Liviu Dragnea, „pentru binele României şi pentru binele PSD-ului“. Mai mult, Andronescu a precizat că vrea şi schimbarea actualului Guvern Dăncilă cu o echipă profesionistă, care să poate facă faţă situaţiei politice actuale.