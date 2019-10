Eugen Tomac: Toţi parlamentarii PMP vor vota pentru învestirea Guvernului Orban; avem obligaţia să dăm un guvern ţării

„Toţi cei 18 parlamentari ai PMP vor fi prezenţi în ziua votului şi în comisii şi vor acorda un vot de încredere pentru Guvernul condus de premierul desemnat”, a anunţat, luni, liderul PMP, Eugen Tomac.



Acesta a explicat faptul că situaţia politică actuală a fost dezbătută pe larg în şedinţa conducerii partidului, care a avut loc duminică, şi s-a ajuns la concluzia că ”Guvernul trebuie susţinut”.



„Împreună am dat jos Guvernul Dăncilă, împreună avem obligaţia să dăm un guvern ţării şi, pentru PMP, este important că am reuşit să găsim un consens cu premierul desemnat şi echipa pe care o conduce pe chestiuni ce ţin de priorităţi pentru ţară”, a mai declara t.



Eugen Tomac a precizat care sunt proiectele importante pentru PMP:



1. Extinderea reţelei de gaze din România - creşterea de la 32% la 60% a procentului românilor care au acces la reţeaua de gaze naturale;

2. Eliminarea pensiilor speciale;

3. Infrastructură – un plan amplu de dezvoltare a infrastructurii din România. PMP are o serie de proiecte legislative pe care dorim să le punem în practică:

▪ Autostrada Unirii

▪ Autostrada Nordului

▪ Autostrada Estului

▪ Autostrada Ploieşti – Braşov ▪ Autostrada Piteşti – Sibiu

4. Reforma sistemului de sănătate: PMP propune implementarea Legii Sănătăţii aşa cum a fost ea elaborată de Administraţia Prezidenţială în timpul celui de-al doilea mandat al Preşedintelui Băsescu;

5. PMP doreşte implementarea unei legi de transparenţă totală în administraţie în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici.

6. 300 de parlamentari



Ludovic Orban semnează, luni, acorduri politice cu toate partidele care au anunţat că vor vota învestirea Guvernului.