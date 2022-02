Eugen Tomac, ales preşedinte al PMP: Acest Congres nu e împotriva cuiva, e şansa partidului de a merge mai departe ca o echipă unită pentru o ţară reîntregită

Prim-vicepreşedintele PMP Marius Paşcan a afirmat că atunci când nu ai direcţie, obiective, nu ai nimic concret, ca partid „nu ai decât să te duci cu capul în zid”.

De asemenea, vicepreşedinte PMP Culte, Minorităţi Naţionale Florian Bichir a transmis că a fost un an dezastruos pentru PMP şi că cu George Simion nu poate merge decât la Disneyland. Eugen Tomac a fost ales preşedinte al formaţiunii. El le-a mulţumit colegilor pentru încrederea acordată şi a precizat că acest Congres nu este împotriva cuiva, ci este o şansă pentru partid de a avea o echipă unită pentru „o ţară reîntregită”.

Tomac a candidat la şefia partidului cu moţiunea „PMP - un nou început pentru Românie creştin-democrată”. Din cei 456 de delegaţi prezenţi, 421 au votat pentru Eugen Tomac, 18 voturi au fost împotriva şi 17 persoane s-au abţinut.

„Vă mărturisesc că nu mă aşteptam să fiu pus din nou în această postură, dar vreau să mă adresez cu acest prilej tuturor membrilor PMP. În politică am învăţat un lucru esenţial pe care ni l-a spus cu multă îndemânare cel care a dat suflul acestui partid, că uneori eşti pus în situaţia de a face ceea ce trebuie, nu ceea ce îţi place. Nu ne aflăm în cel mai fericit moment al existenţei noastre politice, însă, vreau să nu uităm un lucru esenţial, într-o organizaţie politică întotdeauna au dreptate cei care prin mijloace democratice decid care este calea de urmat. Noi, cei care am pus bazele acestui partid, cei care am luptat în campanii grele, pentru ca partidul să îşi păstreze rolul şi rostul pe scena publică românească am luat decizii. Mă onorează din nou încrederea pe care mi-o acordaţi şi asta nu înseamnă că nu înţeleg perfect contextul şi responsabilitatea cu care mă încărcaţi într-un moment atât de dificil”, a afirmat Eugen Tomac.

El a menţionat că acest Congres nu este împotriva cuiva „este pentru a da şansa partidului nostru de a merge mai departe ca o echipă unită pentru o ţară reîntregită”.

Tomac a mulţumit colegilor pentru onoarea şi încrederea de a redeveni preşedintele PMP şi a menţionat că “voi face tot ce îmi stă în putinţă pentru a nu vă dezamăgi”. Din cei 456 de delegaţi prezenţi, 421 au votat pentru Eugen Tomac, 18 voturi au fost împotriva şi 17 persoane s-au abţinut.

„A fost un an dezastruos pentru PMP, nu am existat, în afară de negocierile cu Bulgaria. Realizări? Zero. Bun negociator, omul negociază cu el în oglindă, chiar am înnebunit de tot? Care e beneficiul partidului? Nu e personal cu dânsul, e într-adevăr o valoare, dar pe negocierile lui, nu ca lider politic. Ne-am antrenat aşa bine că am ajuns impotenţi politic, nu mai ştim cine suntem. Nu vorbim de Basarabia, de proiecte. Care a fost soluţia? George Simion? Ce să fac cu George Simion. Ne-am preluat programul cu Basarabia şi Bucovina, naţionalis, creştin-democraţie. Unde pot să mă duc cu Simion? Poate la Disneyland. Ăsta e proiect politic? Unde pot să mă duc cu ăla pe stradă”, a afirmat Florian Bichir.

„Nu îl văd pe Cristi Diaconescu, nu îl văd pe George Simion, nici pe cei 14 parlamenti, nu o văd pe Şoşoacă, nu îl văd Dan Diaconescu, nu îl văd pe Eugen Teodorovici. Ce perspectivă măreaţă, glorioasă pentru acest partid, în viziunea unora care l-au condus din greşeală. Când nu ai direcţie, obiective, nu ai nimic concret, nu ai decât să te duci cu capul în zid. Nu ai nicio perspectivă, eşti ca o corabie în voia valurilor cu cârma stricată. Vă daţi seama cu ce aberaţie defilează acum în spaţiul public, că un alt preşedinte de partid, care îşi tratează subalternii parlamentari de maniera vacilor furajate luând 14 de aici îi plasăm în alt grajd şi vor reprezenta de mâine PMP ca să ce?”, a transmis Marius Paşcan.

La Congresul extraordinar sunt prezenţi 491 de delegaţi şi membri ai Colegiului Naţional.

Organizatorii au anunţat că acest congres este statutar.

Actualul preşedinte al PMP Cristian Diaconescu a încercat să blocheze în instanţă organizarea congresului, însă Tribunalul Bucureşti i-a respins acţiunea.

Un număr de 55 de reprezentanţi ai PMP, între care 38 de lideri de filiale judeţene, şi-au anunţat susţinerea pentru moţiunea lui Eugen Tomac pentru Congresul de sâmbătă.