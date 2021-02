Emil Boc, noi critici la adresa Guvernului: Experţii în sănătate trăiesc cu capul în nori. Acum am ajuns cu cuţitul la os

„Pur şi simplu incorectitudinea criteriilor de la nivel naţional omoară economia Clujului. Acum o spun cu responsabilitate maximă. Am atras atenţia de atâtea ori, dar din nefericire nimic nu se întâmplă. Acum am ajuns cu cuţitul la os. Pur şi simplu sectoare importante ale economiei clujene sunt puse la pământ datorită faptului că nu se ponderează rata de incidenţă cu numărul de teste. Încă o dată şi a suta mia oară spun că nu e tot una să calculezi o rată de incidenţă la 2.000 de teste, sau să calculezi la 300 de teste, cum fac alţii. De asemenea, dăm o lovitură copiilor din clasele a opta şi a douăsprezecea, care la Cluj nu pot merge la şcoală, sunt din ani terminali şi e destinul lor în joc, pentru că din nou aceste criterii nu ponderează cu numărul de teste. Corect ar fi să se calculeze rata de incidenţă din numărul de teste care se fac. Acum am ajuns victima propriului succes, prin faptul că la Cluj sunt oameni mai bine înstăriţi financiar şi merg şi îşi fac teste. Eu am fost susţinătorul testării. Testarea şi respectarea regulilor sunt soluţia ideală de a ieşi din această pandemie, dar, să aplici mecanic nişte indici fără să ţii cont că în unele părţi se testează, mai puţin mi se pare greşit”, a declarat Emil Boc, la Napoca FM, potrivit Transilvania Reporter