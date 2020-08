Tudorache (PLUS): Dacă PNL va propune miniştri cu probleme de integritate, nu îi vom accepta. PSD nu mai are legitimitate pentru a propune un nou premier

Adevărul: Dacă această moţiune de cenzură va trece şi Guvernul va pica sunteţi pregătiţi acum să intraţi la guvernare?

Dragoş Tudorache: Da. Fără ezitare da. Suntem pregătiţi să mergem cu propunerea noastră de premier. Cu Dacian Cioloş. Cred că în 2016 am fost un guvern care a demonstrat că ştie să organizeze alegeri. De asemenea, avem acum miza celor 80 de miliarde şi credem că avem toate credenţialele să o facem foarte bine. Dincolo de asta trebuie să înţelegem că această moţiune e un nou act de iresponsabilitate din partea PSD.

Credeţi că preşedintele Klaus Iohannis va desemna un nou premier sau vă lăsa acest guvern interimar?

Eu cred că preşedintele va numi un nou premier pentru că e nevoie totuşi de un nou Guvern care să aibă toată legitimitatea. E nevoie de o mână puternică, stabilă şi competentă la cârma Guvernului. Cred că se va îndrepta tot către partea dreaptă, noi sperăm acum ca PNL să înţeleagă disponibilitatea şi avantajele pe care le putem aduce la guvernare.

Ar fi o repetiţie pentru o guvernare USR-PNL-PLUS?

Poate fi. Noi ne pregătim pentru aceste alegeri parlamentare unde cred că vom avea o ofertă politică foarte solidă. Credem că avem o şansă foarte bună în a repeta scorul de anul trecut de la europarlamentare şi chiar mai bine de atât. Bineînţeles că nu va fi suficient pentru o majoritate, aşa că va trebui să găsim cea mai bună coaliţie pentru un guvern care poate să conducă ţara. În această toamnă va fi o cristalizare a spectrului politic.

În ce sens cristalizare? Partidele mici că nu vor mai trece pragul şi atunci partidele de dreapta vor fi obligate practic să meargă într-o alianţă stabilă.

Sigur că da. Şi nu aş spune obligate. Va fi alegerea nostră şi a PNL-ului, dar ea va fi cu siguranţă politică. Noi avem o agendă de reformă sănătoasă care porneşte cu o reformă constituţională. Am văzut semnale şi de la PNL în acest sens. Ne putem mobiliza eforturile politice. În condiţiile în care ne vom putea alinia pe o asemenea agendă, atunci o coaliţie e posibilă.

Am văzut la negocierile pentru Capitală că USR-PLUS nu doar că şi-a impus candidaţii ci a schimbat şi candidaţii cu probleme din PNL. Veţi impune aceleaşi condiţii şi la parlamentare?

Bineînţeles. E un lucru de la care nu vom putea abdica nici atunci când vom constitui un Guvern. Pentru noi, calitatea oamenilor este esenţială ca şi calitatea programului pe care vor să-l susţină. Da, ne vom putea proiecta într-o colaborare, dar ea trebuie bine pregătită.

Să concluzionăm. Dacă PNL va veni cu persoane de pete de integritate, nu le veţi accepta.

Da.

Credeţi că în acest context liberalii vor accepta din nou condiţiile USR-PLUS?

Eu cred că deja avem de două săptămâni un model de colaborare care a demonstrat o dată că e posibil şi doi că poate genera lucruri bune. Negocierile pentru Bucureşti au fost fireşti. Cumva prezenţa noastră în aceste negocieri a reprezentat şi un catalizator de schimbare şi s-a dovedit că se poate. Din partea PNL a existat deschiderea de a căuta oameni noi să spunem, care să vină cu o ofertă proaspătă şi credibilă. Cred că negocierile de la Bucureşti şi ceea ce se va întâmpla în această campanie de la locale e un bun început.

Unul din numele vehiculate ca viitor premier, cel putţin din PSD e Vasile Dâncu, cel cu care aţi lucrat în 2016. Cum vedeţi o eventuală propunere a lui Vasile Dâncu pentru postul de premier?

Depinde de care guvern vorbim. Dacă e vorba de un guvern de după moţiune, atunci cred că PSD-ul nu mai are niciun fel de legitimitate de a mai propune pe cineva. Au demonstrat în această perioadă cât de toxică a fost guvernarea lor. Începând din ianuarie 2017 cu modificările legilor justiţie şi apoi atacurile la instituţiile statului sub guvernarea Dragnea. Orice propunere va face PSD acum nu cred că va fi luată de preşedintele Klaus Iohannis. Ce sper să inveţe PSD e că dacă nu înţeleg şi ei nevoie de reformă internă atunci cred că riscă să alunece pe toboganul istoriei.

Cel puţin declară că au înţeles această reformă. Sâmbătă au un Congres unde Marcel Ciolacu va candida la şefia partidului.

Cine are urechi, să audă. Şi par că nu au auzit.

Dacă aţi fi fost în locul PSD aţi fi depus moţiune de cenzură?

Nu. E un act de disperare din partea lor.

Cum vedeţi acest fenmomen de migrare? PNL a recrutat primari PSD.

Nu îl văd bine deloc. Am spus că noi suntem împotriva acestui fenomen de migraţie politică. Nu luăm noi deciziile pentru PNL. Acolo unde avem colaborări punctuale am discutat serios însă nu luăm noi deciziile pentru ei în ce priveşte acceptarea unor primari care pleacă de la PSD. Sperăm să schimbă acest model de primari care migrează de la un partid la altul din cauză că nu mai primeşte fonduri. Să le arătăm că pot accesa bani.

Cum arată sondajele USR-PLUS acum când suntem aproape de startul campaniei pentru locale?

Arată bine. Sunt deja câteva primării mari, nu vorbesc doar de Bucureşti, unde avem deja sondaje în care Nicuşor Dan e în top şi credem că va rămâne acolo. Dincolo de Bucureşti sunt alte câteva primării importane pe care le vizăm. Vorbesc de Timişoara, Braşov, Iaşi, Constanţa, unde avem în cursă candidaţi. Mergem la câştig. La fel e valabil şi la CJ-uri.

Cum veţi stabili candidaţii pentru alegerile parlamentare între USR şi PLUS după congreul de fuziune?

Vom folosi un mecanism comun de desemnare. Suntem din punct de vedere legal forţaţi să continuăm cumva să funcţionăm dpdvd administrativ încă pe cele două structuri. Însă politic vom acţiona deja ca un tot unitar. Revenind la mecanism, aici e o provocare pentru că noi folosim mecanisme de democraţie internă foarte elaborate, ceea ce ia timp şi avem puţin timp până în 20 octombrie. Practic de la finalul alegerilor locale până pe 20 octombrie sunt 3 sapătămâni. E uşor complicat pentru că suntem implicaţi în campania pentru locale şi nu vrem să deviem energie colegilor înspre procedura de desemnare pentru parlamentare. Vom avea o procedură comună. Toţi membrii USR şi PLUS vor participa, îşi vor păutea desemna candidatura. Toţi membrii USR şi PLUS, pe condiţiile statutare vor putea vota.

Dacă ne uităm pe cifre vedem că USR are structuri are organizaţii mai numeroase, det fiind că are structuri de trei ani. Atunci un candidat USR nu va avea mai multe şanse decât un candidat PLUS?

Semnalul de unitate am vrut să-l dăm şi intern. Faptul că punem corpul electoral la un loc şi că fiecare membru va avea acelaşi vot deschide posibilitatea ca alegerile personale pe care le face fiecare votant USR sau PLUS să depindă, sper eu, cât mai puţin de delegaţiile candidaţilor. Nu mai contează ce etichetă ai purtat până acum, la acest moment contează calitatea candidaţilor. Asta sperăm şi de la ceilalţi competitori electorali.

La Ilfov în Voluntari biroul electoral local vă blochează candidaturile. L-am văzut pe Vlad Voiculescu reclamând că toţi oamenii de acolo sunt apropiaţi primăriei. Au fost şi alte locuri în ţară unde aţi fost şicanaţi?

Da. Nu la acelaşi nivel ca în Voluntari. Sunt abuzuri care au avut loc în tot acest mandat al domnului Pandele. Ce s-a întâmplat ieri e doar un alt exemplu. Suntem acolo într-o procedură de contestare şi aşteptăm rezultatul. Motivele invocate pentru respingerea acelor liste nu au suport. În restul ţării au mai fost mici şicane dar s-a trecut peste ele. La nivel naţional dosarele sunt depuse, semnăturile sunt acceptate.

Sunteţi europarlamentar şi raportor pe Republica Moldova. Vedem acolo că Igor Dodon recunoaşte alegerile din Belarus, contestate de o lume întreagă.

Nu mă surprinde din păcate. Întregul comportament politic şi semnale politice date de Igor Dodon nu au fost într-un singur sens şi anume o apropiere de Moscova şi o depărtare de agenda europeană. L-am auzit de câteva ori în ultimele şase luni spunând că e consecvent agendei europene şi apoi după-amiza aruncând acuze partenerilor europeni. Mă aştept acum în anticiparea alegerilor prezidenţiale să se aplifice acest comportament. Eu cred că cetăţenii Moldovei înţeleg care le este calea şi sunt convins că societatea moldovenească e ferm angajată pe un parcurs european. Vom vedea la urne în noiembrie.

Care e atitudinea şi poziţia Parlamentului European faţă de ce se întâmplă în Belarus?

Din partea Parlamentului European nu are cum să apară o recunoaştere a acelor alegeri. Sunt semnale serioase de fraudă. Apelul pornit la iniţiativa lui Dacian Ciolo, care sperăm să fie susţinut în urma consiliului, să fie un semnal pe care UE să-l dea Belarusului. Modul în care va acţiona preşedintele Belarusului rămâne de văzut.