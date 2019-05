Dragnea, despre summit: Am văzut mese cu fructe de mare, nu produse româneşti. Aţi văzut vreun avantaj pentru România?

„Hai să vorbim puţin despre celebrul summit de la Sibiu. Aţi simţit, văzut vreun avantaj pentru România? Nu. Am văzut într-adevăr petreceri şi de zi şi de noapte, mese întinse, nu cu produse româneşti, ci cu tot felul de fructe de mare. Nu am văzut discuţii, pentru că nu a fost în intenţie. Nu am văzut nişte măsuri luate sau un plan adoptat coerent. În schimb, s-au făcut discuţii serioase despre funcţiile din viitoarea Comisie Europeană şi PE. Plus că Iohannis... Mie mi-a părut că totuşi e preşedintele României. Se plimba pe acolo şi nu îl băga nimeni în seamă", a declarat Liviu Dragnea, la România TV.

Liderul PSD a revenit asupra acuzaţiilor potrivit cărora şeful statului a insistat pe lângă liderii europeni să fie dat un nou avertisment la adresa României.

„Se pare că Iohannis a insistat foarte mult la membri din CE care au fost prezenţi să forţeze ceva, vreo avertizare, şi aceasta a fost miză se pare ca să mai atace guvernul cu ceva. Dacă e aşa, e ceva incalificabil pentru un şef de stat. O să vedem dacă informaţiile sunt reale. Dacă sunt reale înseamnă că preşedintele lucrează împotriva ţării. Vorbim de structuri din România. Aproape toate structurile de forţă din România sunt la cheremul personal al lui Iohannis", a mai spus Dragnea.

În ultimul an, forurile europene au avertizat România cu privire la respectarea statului de drept şi modificarea legilor care vizează domeniul justiţiei.

