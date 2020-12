Diana Şoşoacă (AUR) a „dat nas” cu preşedintele la Palatul Cotroceni. Cum a justificat avocata faptul că a purtat masca de protecţie doar peste gură

Avocata Diana Şoşoacă a probat cele susţinute cu o adeverinţă pe care a prezentat-o la intrarea în Administraţia Prezidenţială.

Ea a susţinut că, oricum, 85% din măştile de protecţie de pe piaţă nu sunt conforme şi le-a spus jurnaliştilor că e treaba lor „ce aleg” să poarte.

„Este o mare problemă, pentru că se încalcă drepturi şi libertăţi. Drepturi şi libertăţi ale unor oameni care efectiv sunt exceptaţi de la purtatul măştii. Şi, în condiţiile în care peste 85% din măşti sunt neconforme, este o mare problemă. (...) Noi am respectat protocolul, am respectat absolut toate legile, mi s-a spus că nu pot să intru fără mască şi am arătat adeverinţa. M-au rugat frumos să-mi pun măcar pe gură, am ţinut-o pe gură şi, la sfârşitul întâlnirii cu domnul Iohannis, înainte de a ne despărţi, mi-am dat jos masca”, a afirmat Şoşoacă, după întâlnirea de la Cotroceni.

Avocata a spus că a fost rugată să poarte masca peste gură în timpul consultărilor cu şeful statului şi că s-a conformat.

Din imaginile prezentate de televiziuni se vede că Diana Şoşoacă a purtat masca în aşa fel încât îi acoperea doar gura.

Reprezentanţii AUR n-au nimerit intrarea de la Cotroceni

Delegaţia AUR a întârziat un sfert de oră la consultările de la Cotroceni. Întâlnirea AUR cu preşedintele a început cu o întârziere deoarece reprezentanţii formaţiunii au încercat să intre la consultări pe la intrarea de la Muzeul Palatului Cotroceni, nu pe la intrarea din Piaţa Leul.

Reprezentanţii Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) – conduşi de co-preşedintele formaţiunii, George Simion – au ajuns în faţa preşedintelui Klaus Iohannis, căruia îi propun să îl desemneze premier pe Călin Georgescu. Alături de George Simion, participă la consultări şi avocata Diana Şoşoacă, precum şi fostul ziarist Claudiu Târziu (co-preşedinte AUR).

Înainte de întâlnirea cu preşedintele, George Simion a scris un mesaj pe Facebook: „Azi mă «consult» cu Iohannis. Îmi daţi o mânuţă de ajutor ca să îl batem în Likeuri? Hai să creştem azi la 650 mii!”. Până la începerea consultărilor George Simion a strâns 26.000 de like-uri.