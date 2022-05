Dezmăţ bugetar: noi sporuri şi măriri de lefuri, decise de Parlament

Camera Deputaţilor a introdus în şedinţa de marţi, ca să adopte pe repede-nainte, două proiecte de lege, unul prin care sunt instituite noi sporuri în sistemul bugetar, iar celălalt pentru măririea lefurilor angajaţilor de la stat. Pentru ambele Camera Deputaţilor a fost for decizional. USR a anunţat că va ataca la CCR.

Spor de 50%

În primul proiect de lege, în primul rând este introdus sporul de 50% pentru personalul din instituţii care lucrează cu fonduri rambursabile, în prezent fiind acordat acest spor doar celor care prestează pe proiecte cu fonduri nerambursabile. Este una din prevederile care fuseseră agăţate de proiect încă de la Senat.

Un alt amendament prevede majorarea cu 25% a salariului de bază pentru angajaţii din aparatele proprii ale Ministerului Muncii, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Sănătăţii. De asemenea, membrii Comisiei de muncă din Camera Deputaţilor au introdus un amendament prin care au decis că vor beneficia de un spor de complexitate a muncii funcţionarii publici din Ministerul Transporturilor, dar şi funcţionarii publici din Ministerul Culturii.

Nu în ultimul rând, prin acest proiect vor urma să primească o majorare de 15% a salariului de bază, ca urmare a „complexităţii muncii” angajaţii din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilor. Tot la acest proiect de lege au legat o prevedere prin care funcţionarii publici parlamentari îşi pot suspenda raportul de serviciu maxim şapte ani, în prezent nefiind menţionat un termen. Prevederea vizează mai ales pe cei care, de exemplu, sunt detaşaţi în alte instituţii, ceea ce se întâmplă mai ales în cazul celor care pleacă pe funcţii de înalt funcţionar public, dar unde sunt numiţi, nu prin procedura concursului.

„Echilibrarea”, noua sintagmă pentru mărire

„Nu e vorba de majorare de sporuri sau salarii, ci echilibrare a sporurilor între ministere. Două ministere nu aveau acelaşi nivel al sporurilor”, a fost explicaţia dată de liderul grup al PSD, Alfred Simonis, pentru introducerea de noi sporuri. Pe de altă parte, Florin Roman (PNL), vicepreşedinte al Camerei, a explicat faptul că dacă nu sunt date aceste sporuri România riscă să piardă din inginerii de la Transporturi.

Al doilea proiect se adresează tuturor angajaţilor de la stat, nu e cu dedicaţie pentru diferite categorii de funcţionari publici. Mai precis, prin acest al doilea proiect, unde iniţiatorii au fost cei din PSD, de la 1 iulie 2022, toţi bugetarii au parte de o majorare cu un sfert din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr.153/2017 pentru anul 2022. Mai precis, la un salariu net de 2.500 de lei, mărirea va fi de circa 150.

De asemenea, la acest proiect a fost legată şi o majorare de 15%, tot pentru „complexitatea muncii”, a salariului celor din Ministerul Turismului şi Ministerul Sportului. Niciunul dintre proiecte nu a venit cu o estimare a ceea ce va însemna pentru bugetul de stat adoptarea acestor măriri de salarii şi a introducerii noilor sporuri.

Practic, prin cele două proiecte adoptate de Camera Deputaţilor are loc bifarea unei dintre promisiunile Coaliţiei referitoare la modificările care vor fi aduse Legii salarizării unitare, pentru un plus la lefuri. O alta care ar putea să fie trecută prin legislativ, dar depinde ultimele discuţii cu Guvernul, ar fi acel sprijin de 700 de lei pentru românii cu venituri de sub 2.000 de lei.

Parlamentul mai are şi alte iniţiative

La nivel parlamentar sunt în continuare pe parcurs legislativ mai multe proiecte care vizează măriri şi mai mari în sistemul administraţiei locale. Surse din majoritatea parlamentară au precizat pentru „Adevărul” că sunt şase mici să mai fie trecut vreun proiect asemănător până la sesiunea din toamnă.