Demisie din Parlament. De ce a renunţat un liberal la mandat

„Este o decizie bine cântărită, pe care am luat-o considerând că experienţa acumulată de mine până în prezent în domeniul protejării mediului va fi valorificată mai bine în cadrul Executivului. Îl ultima zi de mandat ca deputat am depus o propunere legislativă pe care o consider extrem de necesară în lumea în care trăim: introducerea educaţiei ecologice în şcoli, pentru a pregăti generaţiile actuale de copii să aibă grijă de mediul înconjurător şi de sănătatea lor”, a transmis Ionuţ-Sorin Banciu, într-un comunicat de presă.

El a adăugat că o Românie verde nu poate fi decât una educată.

„O România verde nu poate să fie decât o Românie educată, pentru că problemele de mediu nu se pot rezolva doar de către autorităţi, ci avem nevoie de un efort al întregii societăţi şi de înţelegerea profundă a impactului pe care fiecare activitate individuală o are asupra planetei. Trebuie să devenim mult mai conştienţi atunci când facem alegeri individuale, simple, de la modul în care ne hrănim, călătorim şi până la cum ne construim şi ne încălzim locuinţele. Iar toate aceste comportamente se formează prin educaţie. Cu cât mai devreme, cu atât mai eficient. Speranţa mea este ca tinerii să le transmită inclusiv părinţilor şi bunicii lor respectul şi grija faţă de natură”, a completat liberalul.

Acesta a mai spus că vrea să contribuie la realizarea unei comunicări mai eficiente între Guvern şi Parlament, o comunicate mai proactivă şi cu reprezentanţii Comisiei Europene.

„Am încredere în colegii mei parlamentari că înţeleg importanţa actualizării educaţiei elevilor cu informaţiile necesare protejării mediului şi că vor vota ca această propunere să devină lege. Las Camera Deputaţilor pentru Executivul României, motivat de obiective serioase. Îmi propun să contribui la realizarea unei comunicări mai eficiente, mai pro active cu Comisia Europeană, să închidem favorabil cât mai multe dintre cele 21 de dosare de infringement pe care România le are. Vreau să dezvoltăm programe şi proiecte de mediu finanţabile din fonduri europene, inclusiv prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă. Îmi propun ca România să aibă o voce mai puternică în cadrul tratatelor şi convenţiilor internaţionale de mediu la care este parte. unt convins că între Parlament şi Guvern vor exista o comunicare şi colaborare strânsă pentru aprobarea actelor normative necesare armonizării legislaţiei noastre cu cea europeană în domeniul mediului şi schimbărilor climatice”, a conchis Banciu.