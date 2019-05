Declaraţiile Elenei Udrea despre o presupusă „relaţie” dintre Sebastian Ghiţă şi Codruţa Kovesi

Alte declaraţii demne mai curând de un scandal „exclusiv”, „incendiar” şi „şocant” din lumea mondenă au mai parvenit din îndepărtata Costa Rica unde Elena Udrea îşi continuă existenţa, aceasta fiind condamnată la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute:





„Eu nici nu ştiam de relaţia de amor. Eu am fost uşor amuzată. Din frustrările, invidiile, din geloziile unei femei, eu stau acum în Costa Rica cu copilul meu, plecată departe de ţară, cu o condamnare

Femeia asta avea o problemă că era frustrată, nu suporta nici măcar să mă vadă. Mai există un episod pe care nu l-am luat în serios, am crezut că generalul Coldea mă minte. În 2013, Kovesi a redeschis Dosarul Gala Bute, care nu mă privise niciodată pe mine. Ea l-a redeschis şi când eu eram arestată în 2015, ea a spus că l-a redeschis, deşi nu era treaba ei să-l deschidă că nu era procuror de caz. Am avut o discuţie cu Coldea şi Maior în care le spuneam voi vreţi să mă arestaţi, adică evident că încercaţi să faceţi ceva împotriva mea şi să mă arestaţi. Veneau oamenii şi îmi spuneau lucrurile astea.. Ghiţă, alţii.. Iar Coldea mi-a zis atunci că Kovesi are ceva personal cu tine. Şi eu am zis că nu se poate, că e o prostie, că nu sunt aşa naivă să-mi imaginez că Kovesi avea ceva personal cu mine. Dar în realitate, se pare că aşa era. Kovesi a avut ceva personal cu mine, ceva femeiesc, de toată jena.

Eu cred că oamenii care ocupă astfel de funcţii trebuie să facă un control psihologic. Nu poţi să stai la mâna unei femei plină de gelozii, care e în stare să trimită în puşcărie pentru că îl iubea ea pe Ghiţă”, a mai spus ea, citează ştiri pe surse.