Daniel Ghiţă, despre bâlbele de la prima declaraţie din Parlament: „Niciodată nu am avut asemenea emoţii. Arată respectul pentru Parlament”

„A fost prima mea declaraţie în Parlament şi am fost într-adevăr teribil de emoţionat. M-am confruntat cu cele mai mari nume din kickboxing-ul mondial din şi nu am avut niciodată asemenea emoţii. Acest lucru arată însă cât de mult respect Parlamentul, spre deosebire de cei care calcă peste această instituţie fundamentală a statului român. Nu se poate nega: am făcut greşeli şi o să mai fac. Mi le asum. Învăţ din aceste greşeli. Cred că e mai puţin grav ce am făcut eu decât acţiunile actualei majorităţi care votează legi împotriva poporului român sau decât ce face Guvernul care falimentează România ca să o vândă mai ieftin. Greşelile mele nu îi sărăcesc pe români, nici nu înstrăinează activele statului. Nimeni nu suferă de foame, nici nu moare cu zile din cauza lui Daniel Ghiţă, ceea ce nu se poate spune despre PNL şi USR care distrug România prin tot ceea ce fac”, a transmis Daniel Ghiţă pentru Stiripesurse.ro.

Deputatul a mai declarat că USR l-a luat la ochi după ce i-a criticat foarte dur pe reprezentanţii acestui partid, amintind de rudele lor „securiste”: „USR a declanşat un război personal cu mine după ce am arătat că mulţi dintre ei au rude securiste şi acţionează într-un mod securist. Acelaşi lucru se vede şi din declaraţia mea din Parlament care a ajuns virală”, a adăugat Ghiţă.

Daniel Ghiţă, deputat din partea PSD şi fost kickboxer, a devenit viral cu un discurs susţinut în plenul Camerei Deputaţilor, după ce a luat cuvântul pentru a lansa un atac la adresa deputatului Mihai Poliţeanu de la USR PLUS. În timpul discursului, Ghiţă a atras atenţia prin numeroasele greşeli de exprimare pe care le-a făcut, în ciuda faptului că a rostit discursul de pe foaie.

„Cu bună credinţă şi speranţa, numai în concret cu lucruri clare, cunoscute uneori chiar de organele de competenţă respectivă, dar în mod misterios ţinute pe loc” a fost fraza cu care fostul sportiv şi-a început discursul, continuând într-o manieră care a stârnit o mulţime de comentarii pe reţelele sociale.

Ghiţă şi-a continuat discursul, amintind de numeroasele poziţii naţionaliste pe care le-a avut de-a lungul timpului: „Ca om politic, ca cetăţean al ţării mele, nu am suportat niciodată sintagma utilizată de unii oameni politici «această ţară» pentru că în ceea ce mă priveşte dintotdeauna am gândit româneşte, am simţit româneşte şi întotdeauna inima mea atunci când drapelul României a fost ridicat la Tokyo sau ori de câte ori cu toată fiinţa mea mi-am promovat şi apărat valorile româneşti. De asemenea, sunt colegi de-ai noştri din Parlament care efectiv aruncă de fiecare dată cu noroi, vorbe fără acoperire în fapte, delaţiuni mizerabile, specifice fostei securităţi. Ce să înţelegem de aici, că aceste fantome a trecutului ne urmăreşte şi ne otrăveşte vieţile şi astăzi, sau că unii dintre noi sunt copiii foştilor securişti, care au distrus destine şi vieţi?”, a spus Daniel Ghiţă. Citeşte şi:

Daniel Ghiţă a pierdut „lupta” cu propriul discurs în Parlament: „Aceste fantome a trecutului ne urmăreşte şi ne otrăveşte vieţile şi astăzi” VIDEO