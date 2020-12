Daniel Gheorghe, PNL: Susţin reducerea numărului de parlamentari, realizată în limitele Constituţiei. Parlamentul unicameral, o trăznaie populistă

„Noi, România, avem Parlament bicameral de la anul 1864 cand domnitorul Alexandru Ioan Cuza pune bazele Senatului sub numele de «corp ponderator» iar unicul moment din istorie când am avut legislativ unicameral este in timpul de tristă amintire al dictaturii comuniste care a impus butaforia numită «Marea Adunare Naţională». Eu personal, ca Naţional-Liberal, susţin deschis reducerea numărului de parlamentari atâta timp cât totul este realizat responsabil si in limitele Constituţiei României însă vă afirm cu tărie că parlamentul unicameral este o trăznăie populista care poate afecta grav funcţionarea democraţiei româneşti periclitand atât calitatea actului legislativ cât si rolul Parlamentului României de expresie a suveranităţii poporului!”, a explicat Gheorghe.