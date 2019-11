Dăncilă: Ce pot să spun cu certitudine este că nu-mi dau demisia. Dacă colegii vor considera că trebuie să fac acest pas, atunci trebuie să facem un congres

„Dacă colegii vor considera că trebuie să fac acest pas, atunci trebuie să facem un congres pentru că am fost aleasă prin congres”, a spus Dăncilă, vorbind despre faptul că PSD are nevoie de ”înţelepciune şi mult calm”.

”Rezultatul final nu mai poate fi schimbat, îl vedem cu toţii”, a declarat, duminică seară, la Antena 3, Viorica Dăncilă.

Aceasta a reiterat, însă, ideea potrivit căreia PSD a depăşit voturile pe care le-a avut în 2016.

”Pentru noi este important că PSD a depăşit numărul de voturi din 2016. Ne com concentra pe alegerile locale şi pe cele parlamentare. Cu acelaşi număr de voturi, în 2016 am intrat la guvernare, a fost un scor foarte bun”, a mai spus Dăncilă.

Ea a sus că a făcut tot ceea ce a ţinut de ea pentru a câştiga alegerile şi a făcut apel la ”înţelepciune şi mult calm”.

”Vom face o analiză în partid şi vom hotărî cu toţii. Nu este o perioadă foarte fericită pentru noi, dar trebuie să dăm dovadă de multă înţelepciune şi mult calm”, a mai spus Dăncilă.

Întrebată dacă demisionează de la conducerea PSD, Dăncilă a spus: ”Sunt o persoană puternică şi nu am lăsat niocidată partidul la greu. Atunci când poate unii au făcut un pas în spate, eu am mers înainte. Nu am demisionat nici când am fost premier şi au fost clipe grele. Acum în aprtid noi nu avem nevoie de o perioadă conflictuală, o perioadă de nelinişti, o perioadă în care să ne bătem unii cu alţii. (...) Trebuie să facem o opoziţie activă”.

Când i s-a atras atenţia că, în istoria PSD, toţi preşedinţii care au pierdut alegerile au fost îndepărtaţi, Dăncilă a spus: ”Ce pot să spun cu certitudine este că nu-mi dau demisia, dacă colegii vor considera că trebuie să fac acest pas, atunci trebuie să facem un congres pentru că am fost aleasă prin congres. Eu cred că trebuie să fim foarte înţelepţi”.

Klaus Iohannis a obţinut 62,48% din voturi, iar Viorica Dăncilă a obţinut 37,52% după numărarea voturilor din 16.764 de secţii de votare, adică 89,42% din totalul de 18.748 de secţii.