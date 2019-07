Dăncilă: Dacă preşedintele Casei Asigurărilor de Sănătate nu îşi dă demisia, mâine îl voi demite

”Vreau să subliniez că astăzi am trimis corpul de control al primului ministru la Casa Asigurărilor de Sănătate. După cum ştiţi, am cerut demisia domnului Vulcănescu. Mâine, dacă dânsul nu îşi prezintă demisia, îl voi demite. Am cerut o propunere ministrului Sănătăţii”, a declarat, luni seară, la Antena 3, Viorica Dăncilă.

Aceasta a precizat că mîine va cere din nou ministrului Sănătăţii o nominalizare pentru un nou preşedinte al CNAS.

”Dacă preşedintele Casei Asigurărilor de Sănătate nu îşi dă demisia, mâine îl voi demite”, a mai spus premierul.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, anunţă că raportul întocmit în urma verificărilor făcute la CNAS va merge la DNA atunci când va finalizat şi acuză Casa că, timp de mai mulţi ani, "a blocat ceea ce înseamnă funcţionarea normală a sistemului".

"Eu aştept finalizarea raportului, v-am spus că din lecturarea iniţială acest raport, în şapte zile finalizat fiind, va merge la DNA şi îmi asum încă o dată ceea ce spun, sper ca toţi cei care au avut competenţe în a rezolva aceste probleme care trenează de foarte multă vreme să înţeleagă că e o urgenţă, e o problemă de securitate naţională şi să-şi ia rolul în serios", spune Pintea.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă la PSD Mehedinţi, că a cerut ministrului Sănătăţii demiterea din funcţie a directorului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi a purtătorului de cuvânt al instituţiei, Daniel Osmanovici, pentru afirmaţiile făcute.

Tot joi, Osmanovici şi-a explicat afirmaţiile conform cărora ”oamenii mor şi cu un sistem, şi fără un sistem”, în contextul nefuncţionării platformei online, precizând că a reacţionat total nepotrivit şi lipsit de empatie şi că toţi pacienţii pot fi îngrijiţi, chiar şi cu sistemul informatic temporar offline.

"Am greşit. Mi s-a părut atât de revoltătoare speculaţia jurnalistului că din cauza blocajului temporar al platformei online ar putea muri oameni, încât am reacţionat într-un mod total nepotrivit şi lipsit de empatie. Pentru cine are răbdarea să asculte declarţia mea va înţelege mai bine. În ultimele 17 zile, am explicat situaţia de multe de ori şi am dat zeci de interviuri. Se poate întâmpla să oboseşti şi să greşeşti. Îmi pare rău”, a scris Osmanovici pe Facebook.

El a precizat că modul greşit în care s-a exprimat şi s-a interpretat nu trebuie să afecteze informaţia că ”blocajul platformei online nu impactează sănătatea oamenilor".

”Toţi pacienţii sunt şi pot fi îngrijiţi, chiar şi cu sistemul informatic temporar offline”, a precizat Osmanovici.

Referitor la demisia preşedintelui CNAS, premierul Viorica Dăncilă a subliniat, vineri, la Bistriţa, că nu l-a întrebat pe Răzvan Vulcănescu dacă vrea să îşi dea demisia, ci i-a cerut să facă acest lucru.

