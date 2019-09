Dancilă: Când am fost europarlamentar am susţinut nominalizarea lui Cioloş în funcţia de comisar european. Vreau să văd aceeaşi abordare

Într-o intervenţia pentru jurnalişti premierul a subliniat că are mai pule proiecte blocate din cauză că preşedintele nu a aprobat miniştrii interimari propuşi de PSD. „Sunt multe obiective care nu mai pot aştepta. Această blocare înseamnă că tot ce aveam pe ordinea de zi trebuie să ducem săptămâna viitoare”, a precizat Dăncilă.

Întrebată când va merge cu guvernul în Parlament, preşedintele PSD a relatat că va decide după ce Iohannis va numi miniştrii interimari.

„Am spus şi repet. Avem 45 de zile de când preşedintele numeşte miniştri interimari. În cele 45 de zile vom alege perioada în care vom merge în Parlament”, a adăugat aceasta.

Legat de informaţiile cum că propunerile PSD pentru comisar european ar fi fost respinse, Dăncilă a relatat că mai întâi aşteaptă informaţii oficiale în acest sens şi a subliniat că şi-ar dori să vadă acelaşi suport pentru propunerile PSD precum cel pe care ea l-a acordat lui Dacian Cioloş.

„Eu nu am văzut nimic oficial. Am văzut dorinţa unora de a avea comisarii respinşi. Am fost europarlamentar. Indiferent de cine a fost nominalizat comisar european, chiar domnul Cioloş, am susţinut candidatura sa pentru că era reprezentantul României. Aş vrea să văd aceeaşi abordare şi responsabilitate din partea tuturor”, a mai spus premierul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: