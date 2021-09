Dan Vîlceanu, despre ancheta DNA cu privire la vaccinuri: „Nu le-am luat aşa, că am avut noi un gând într-o zi”

„Au fost alocate 1,4 miliarde de lei. Noi am primit aceste vaccinuri în baza alocărilor făcute de Comisia Europeană pentru vaccinuri, deci nu le-am luat aşa, că aşa am avut noi un gând într-o zi, ci pur şi simplu, vă aduceţi aminte că la începutul anului, atunci când se discuta despre vaccin, Comisia Europeană a alocat un număr de vaccinuri fiecărei ţări din Uniunea Europeană şi noi am avut acces la aceste doze de vaccin”, a declarat ministrul Finanţelor Publice.