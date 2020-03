Dan Barna, despre votarea Guvernului Cîţu: Am întrebat la PNL dacă îşi votează sau nu acest guvern

”În consultările pe care le-am avut cu premierul desemnat şi cu preşedintele PNL, am adresat această întrebare, am întrebat la PNL, am văzut că nu apare în spaţiul public aproape deloc, dacă PNL îşi votează sau nu acest guvern. Asta e prima întrebare legitimă pentru că suntem în etapa în care audiem miniştri. O să vedem ce se va întâmpla joi, la Curtea Constituţională şi care va fi decizia pe ordonanţa privind anticipatele, pentru că nu întâmplător, votul pe Guvern este prevăzut joi după-amiaza. Vom vedea care e decizia Curţii pentru că poate să schimbe semnificativ secvenţa din acest moment. Dinspre PNL nu vine un răspuns, dacă dorinţa de a forma majoritatea domnului Cîţu este una care va fi susţinută sau nu, deci mi-e greu să răspund cât de serioasă este această nominalizare”, a declarat Dan Barna, la Digi 24, miercuri seară.

Barna spune că dacă Guvernul Cîţu nu va obţine voturile necesare mai e doar un pas până la alegerile anticipate. Dar nici alegerile anticipate nu mai sunt aşa sigure, având în vedere criza de coronavirus.

”Dacă Guvernul Cîţu nu va genera majoritatea necesară, va mai fi doar un pas spre anticipate. Decizia Curţii, e o probabilitate rezonabilă să declare neconstituţională ordonanţa privind anticipatele, va scoate din termene acest plan. Atunci mai rămâne şansa teoretică, printr-o lege în Parlament să se constituie un cadru în care să încăpem în termene până în luna iunie, dar e din ce în ce mai dificil. Depinde ce se va întâmpla şi cu această criză de coronavirus. Perspectiva unei stabilităţi devine o miză reală. Anticipatele, în actualul context, s-ar putea să nu mai fie soluţia neapărat care să rezolve în momentul în care se intră într-o criză”, a declarat Barna.

Întrebat dacă sunt şanse să pice acest guvern, Barna spune că sunt pe masă ambele variante: să pice sau să fie votat.

”Totdeauna sunt şanse ca un guvern să pice, cum sunt şanse ca domnul Cîţu să devină următorul premier al României. Sunt pe masă ambele... în momentul de faţă sunt pe masă ambele variante şi sunt active”, a declarat Barna.