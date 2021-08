Dacian Cioloş: „Da, eu m-am vaccinat şi am avut şi boala”. Ce spune despre activitatea Ioanei Mihăilă în fruntea ministerului Sănătăţii

„Da, sunt mulţumit de Ioana Mihăilă. Ioana Mihăilă pe mandatul pe care îl are, livrează, aţi văzut, nu ştiu cât s-a văzut, dar ea a început să organizeze concursuri la spitalele care sunt în subordinea Ministerului, are pregătite proiecte de investiţii, ştu că e o discuţie care a început şi cu Banca Europeană de Investiţii, care acordă şi asistenţă tehnică statului român, Guvernului, ca să pregătească proiecte de investiţii. Ştiţi că a venit şi cu acea propunere de Agenţie care are exact obiectivul acesta de a pregăti investiţiile. Şi aici vorbesc de elemente din programulde guvernare care nu sunt strict legatede pandemie unde şi în pandemie vedeţi că Ioana Mihăilă e foarte prezentă, înclusiv pe campania de vaccinare, chiar dacă campania de vaccinare a fost asumată de la începutul guvernării, de premierul Cîţu, cu echipa lui directă. Ţin minte că am discutat atunci cu dânsul să o preia, din nou, Ministerul Sănătăţii şi s-a insistat să rămână”, a declarat Dacian Coloş, la Digi24, marţi seara, conform news.ro.

Cioloş a precizat că o discuţie în acest sens a avut loc imediat după instalarea actualului Guvern.

„Discuţia a avut loc în prima lună după instalarea Guvernului. Premierul a insistat să coordoneze direct campania de vaccinare şi cu toate astea vedeţi că Ioana Mihăilă este implicată şi acolo”, a declarat Cioloş.

Întrebat dacă este mulţumit de evoluţia campaniei de imunizare, Cioloş a declarat că aceasta nu merge bine.

„Vaccinarea este un proiect al Guvernului, dar în cadrul Guvernului, nu ştiu care e percepţia publică, însă Ioana Mihăilă nu are direct instrumente de control asupra campaniei de vaccinare. E de notorietate asta, e în coordonarea directă a premierului, cu domnul Gheorghiţă care e subordonat direct premierului, însă Ministerul Sănătăţii dă tot concursul. Ioana Mihăilă îşi asumă direct responsabilitatea pe care o are şi deci şi din acest motiv şi din celelalte motive, eu sunt mulţumit. Vaccinarea nu putem spune că merge bine când suntem la 30 şi ceva la sută vaccinare. Au tot fost discuţii, colegii din Guvern şi-au exprimat punctele de vedere, important acum e să progresăm şi cu vaccinarea şi să avem elemente cât mai certe legat de toate formele de imunizare să ştim cum întâmpinăm acest nou val, valul patru provocat de această mutaţie Delta”, a declarat Cioloş.

Întrebat, de asemenea, dacă suntem pregătiţi să întâmpinăm valul 4, co-preşedintele USR PLUS a declarat că este important ca medicii să explice care sunt beneficiile vaccinării, nu politicienii.

„Ne pregătim, eu ştiu că Ioana Mihăilăia toate măsurile, cred că e important ca fiecare să ne facem propriile analize. Eu înţeleg că multă lume a avut semne de întrebare legat de vaccinare, a avut îngrijorări, cred că e important să clarificăm lucrurile astea, medicii să fie disponibili şi să explice lucrurile acestea. Nu cred că cu ameninţări rezolvăm prea multe, dar e important să fie personalul medical şi oamenii cu expertiză pentru că ei sunt mai credibili, nu politicienii”, a declarat Coloş.

Dacian Cioloş a dezvăluit, de asemenea, că s-a imunizat împotriva COVID-19.

„Da, eu m-am vaccinat şi am avut şi boala, după cum ştiţi”, a declarat Cioloş care a mai precizat că după ce a trecut prin boală a avut anumite simptome care s-au prelungit timp de mai multe săptămâni.