Cum e împărţită puterea în USR PLUS Bucureşti, după alegerile interne. Organizaţia din Capitală, importantă pentru Congres şi viitoarele alegeri

Vlad Voiculescu (aripa PLUS), sprijinită inclusiv de vechi USR-işti, cum sunt cazurile lui Claudiu Năsui şi Cristina Prună, a câştigat cu 62% alegerile pentru şefia organizaţiei din Capitală în faţa lui Octavian Berceanu, şeful Gărzii de Mediu. Însă Voiculescu va putea să controleze şi Biroul Municipal, acolo unde se poate baza pe votul a 12 membri ex-PLUS.

La aceştia pot fi adăugaţi şi alţi doi lideri ai filialei, Claudiu Năsui (prim-vicepreşedinte) şi Cristina Prună (vicepreşedintă). Din aripa PLUS provin Diana Buzoianu (vicepreşedintă), Simona Spătaru (vicepreşedintă), Ştefan Pălărie (vicepreşedinte), Alexandru Dimitriu, Adina Săniuţă, Mihaela Ciocoiu, Mignea Jida, Silviu Şerban (preşedinte USR PLUS Sector 2), Lucian Judele (şef al USr PLUS Sector 3), Iustin Roşca (şef USR-PLUS Sector 5) şi Alin Stoica (preşedinte USR PLUS Sector 6). Voiculescu se bazează însă şi pe sprijinul tandemului Năsui-Prună, cei care au preferat să meargă alături de fostul ministru al Sănătăţii, nu de colegul lor Octavian Berceanu.

USR PLUS este cea mai mare şi cea mai puternică filială din ţară. Organizaţia va avea un număr mare de delegaţi la congresul din toamnă. Şi în Parliament, USR PLUS are 12 deputaţi din totalul de 29 în Bucureşti. De asemenea, la Senat are cinci aleşi din 13. Prin urmare, în total 17 aleşi sunt din Bucureşti. Mai precis, 17 din 70, ceea ce înseamnă aproape un sfert din parlamentarii USR-PLUS.

Importanţa USR PLUS Bucureşti va fi vizibilă la Congresul din 2 octombrie, moment în care organizaţia va da un număr mare de delegaţi şi care ar putea înclina balanţa în cazul unei competiţii strânse.