Cum ar face Dacian Cioloş economii la buget dacă ar fi premier. „Trebuie evaluate găurile negre“

Adevărul: Dacă aţi fi premier, de unde aţi face economii la bugetul de stat?

Dacian Cioloş: E un proiect al nostru din 2016. Trebuie evaluate găurile negre. Unde se scurg bani care se duc ineficient. Trebuie văzute astfel de găuri negre. Nu mai vorbesc de PNDL, unde se duc bani pe criterii politice. Cheltuielile ar trebui transparentizate. Cerem să vedem asta şi în sănătate, mai ales acum se fac multe achiziţii. Şi din adminsitraţia publică am putea să facem economii. S-ar putea vedea unde sunt cheltuiţi banii bine. La companiile de stat s-ar mai putea găsi resurse. Într-un an electoral, un Guvern fără o majoritate în parlament nu poate face reforme. Eu am discutat şi cu mediul de afaceri din România. Ei au spus că au nevoie de predictibilitate şi stabilitate.

Când eraţi premier, ştiaţi despre spitalul din Suceava că era recunoscut pentru bunele practici? Cu ce impresie aţi rămas atunci?

Eu nu ţin minte să fi interferat direct cu spitalul din Suceava atunci. Vă reamintesc şi faptul că spitalele judeţene sunt în subordinea managerială a Consiliilor Judeţene. Şi noi atunci, cu Vlad Voiculescu la minister (n.red.: ministerul Sănătăţii) noi ne-am concentrat pe spitalele care erau în subordinea ministerului Sănătăţii, să încercăm acolo să ameliorăm managementul. Ţineţi minte că am venit cu acea propunere legislativă prin care managementul spitalelor să fie asigurat de oameni cu competenţă managerială şi nu neapărat cu competenţe medicală. Pentru că acolo e nevoie de competenţă managerială. Din păcate abia ce am apucat să promovăm astfel de proiecte, pentru că imdediat ce am plecat de la guvernare, noua majoritate din Parlament PSD-ALDE şi noul guvern au măturat complet aceste schimbări pe care le-am propus. Dacă s-ar fi pus în aplicare, astăzi probabil că în multe spitale eram în altă situaţie. Inclusiv în spitalele judeţene.

Dacă în toate spitalele judeţene s-ar recruta sau s-ar fi recrutat oameni cu competenţe manageriale şi nu puşi acolo oamenii politici, pentru că sunt apropiaţi de partidul celui care e la conducere, probabil că în altă situaţie am fi. Deci din punctul ăsta de vedere din păcate nu doar că lucrurile nu au evoluat, dar au şi involuat pentru că odată ce au revenit la putere politicieni după alegerile din 2016, aplică aceleaşi practici, e acelaşi comportament, e ca un reflex la ei. Cum să numeşti pe cineva care nu-i de-al tău. Asta am auzit-o de mai multe ori. Domnle, e omul meu, am încredere în el, dar omul meu înseamnă că-i un om de partid care e un „yesman” şi execută ce spune partidul. Nu are curajul poate să spună atunci când sunt probleme, că nu sunt bani, că nu-i aprovizionarea bună, că nu sunt procedurile clare, că şeful direcţiei sanitare e tot de la ei la partid şi ministrul e tot de la ei de la partid. Deci de asta în Educaţie, în Sănătate, Administraţie Publică, până nu depolitizăm şi hai să spun, trecem pe competenţă şi profesionalism, n-o să rezolvăm nici problemele corupţiei pe care le avem acolo.

***

Liderul PLUS Dacian Cioloş a vorbit, la Adevarul Live, despre viitorul UE în contextul pandemiei. Se va destrăma proiectul european sau va ieşi mai puternic din criză? Câţi bani europeni poate atrage România pentru sectorul medical? ”Criza de sănătate, de bine, de rău, o gestionăm. Întrebarea e dacă vom găsi solidaritate europeană pentru a aloca resurse financiare care să fie investite în economia europeană ”, susţine Cioloş.