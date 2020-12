Cristian Ghinea, noul ministru al Investiţiilor: „Ne aşteaptă o decadă astrală a dezvoltării”. Ce a vrut să spună ministrul?

„Am activat în Comisa asta, am fost la Minister, am urmărit Ministerul în toată această perioadă de opoziţie. Sunt pregătit, am aici ce trebuie făcut, ştiam colegii din Parlament, cei care au mai fost în Parlamentul trecut. Întrebările chiar au fost punctuale şi foarte bune. Sper să menţinem această atmosferă de dezbatere constructivă în Parlament şi de acum înainte. Am promis Comisiei Parlamentare că voi veni mai des aici şi am propus grupurilor politice din Parlament să avem întâlniri separate pentru că acum poate fi anul acela în care aşezăm dezvoltarea României cu bani europeni pe temei serios. Până în 2029 toate programele se decid acum, în primăvară - şi ceea ce am numit eu, putem avea o decadă astrală a dezvoltării în România, dacă ne înţelegem şi dacă punem temei solid astfel încât să nu se mai schimbe de la un guvern la altul", a afirmat Cristian Ghinea, la ieşirea de la audieri.



În ceea ce priveşte decizia de a renunţa la funcţia deţinută la Parlamentul European pentru a face parte din Guvernul României, Cristian Ghinea a menţionat că aceasta „a fost o decizie grea".

„A fost o decizie grea, o decizie grea şi pentru mine şi pentru familia mea. Dar, până la urmă, întrebarea a fost: Domnule, tu ştii cel mai bine, ai fost acolo, ai urmărit, tot spui despre ministerul ăsta şi despre fondurile europene, trebuie să vii să arăţi că ştii şi că se poate. Repet, a fost o decizie care mi-a provocat nişte insomnii severe în perioada asta", a menţionat Cristian Ghinea, întrebat ce anume l-a determinat să renunţe funcţia de vicepreşedinte al comisiei pentru Dezvoltare Regională din Parlamentul European pentru a face parte din Guvernul României.

Referindu-se la riscul dezangajărilor, Cristian Ghinea a menţionat că pentru anul viitor este un risc de 2 miliarde de euro care speră să fie redus.

„Am avut o discuţie şi cu actualul secretar de stat Bota de la actualul MFE şi m-a asigurat că se lucrează pentru riscul dezangajărilor. Oricum vorbim de sume relativ mici. Pentru anul viitor este un risc de 2 miliarde pe care sper să îl reducem. Practic este un sistem destul de nefericit acesta în care stăm şi tot tragem de proiecte. Vreau să schimb viziunea acestui minister de aceea am şi propus coaliţiei de guvernare schimbarea numelui, fiindcă Ministerul Fondurilor sună aşa, ca un exerciţiu contabil. De fapt acesta este ministerul care trebuie să pregătească proiecte, trebuie să investim în pregătirea de proiecte de la an la an astfel încât să avem pe ţeavă un portofoliu masiv. Riscul de dezangajare este un sindrom al faptului că nu există proiecte la timp şi apoi le căutăm, tragem de ele", a mai spus ministrul desemnat pentru Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

Membrii celor două comisii au validat nominalizarea lui Cristian Ghinea pentru portofoliul de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene cu 16 voturi pentru şi 5 împotrivă.