Continuă războiul din USR-PLUS. Mihai Goţiu reclamă că pentru listele de la Cluj a fost sabotat din interior şi că nu a existat timp de dezbatere

„Astăzi, în Filiala USR PLUS au avut loc alegerile interne pentru desemnarea candidaţilor la parlamentare. Am reuşit să-mi conving majoritatea colegilor din USR să mă voteze. Din păcate, am mai reuşit să conving doar o mână dintre delegaţii PLUS (în Conferinţă au fost 72 de delegaţi de la PLUS şi 48 de la USR – cum s-a ajuns aici e o poveste prea lungă). Dincolo de rezultatul votului, amărăciunea nu vine din faptul că nu i-am convins, ci că n-am avut şansa să-i pot convinge pe reprezentanţii PLUS. Cu greu, am făcut rost de numerele de telefon ale unora dintre ei, să pot discuta direct, să mă prezint şi să mai demontez din «miturile» pe care unii «binevoitori»le-au plantat în grupul lor”, afirmă Mihai Goţiu pe Facebook.